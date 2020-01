En busca de la mejor 'foto' con los girasoles de Guayedra

El barranco de Guayedra, en el municipio de Agaete al norte de la isla de Gran Canaria, se ha llenado de curiosos para fotografiarse junto a cientos girasoles, que han sido plantados desde hace años, con el objetivo de atraer a las abejas, para la producción de miel de una ecofinca de la zona.

Tener la fotografía más bonita o más atractiva es una de las razones por las que ciudadanos y turistas se han querido acercar a esta zona del barranco, para mostrar al mundo en sus redes sociales este sitio tan espectacular que se encuentra a varios metros de la costa de Agaete.

Hace años, los agricultores y propietarios de la ecofinca consideraron que necesitaban un espacio para atraer a las abejas de esta zona, para poder producir la miel que luego venden y elaboran en su complejo eco-turístico. En su página web destacan que todos los productos que se pueden consumir en este 'hotelito' son ecológicos y los producen ellos mismos, aunque no hacen alusión directa a los girasoles.

Debido a que las fotos de este campo amarillo se han vuelto virales, los propietarios de la ecofinca están viendo como la carretera muchas veces se encuentra desbordados y en las redes sociales ha habido quejas por parte de 'tuiteros'.

Ha sido el caso de Eva María (@EvaMariaMMGG), que se queja en su twitter de la cantidad de personas que se han acercado a esta zona para fotografiarse y conseguir muchos 'likes': "¿Están pagando por sacarse fotos con los girasoles y no lo sabía?. Matándose por estacionar sus vehículos o haciéndolo en lugares peligrosos y sobre todo peleándose por pisar los girasoles para tener mejor foto o no. Hasta donde llega el postureo señores..."

¿Están pagando por sacarse fotos con los girasoles y no lo sabía?. Matándose por estacionar sus vehículos o haciéndolo en lugares peligrosos y sobre todo peleándose por pisar los girasoles para tener mejor foto o no. Hasta donde llega el postureo señores... pic.twitter.com/vm2yR2dHuO — EvaMaria (@EvaMariaMMGG) January 19, 2020

Por otro lado hay mensajes muy bonitos en los que pretenden realzar la belleza y diversidad de nuestros paisajes. Ha sido el caso del fotógrafo Alberto Silva, que descubrió hace varios este espacio que ha sido tan demandado por tanta gente.

En su perfil de instagram en marzo de 2019 publicaba una imagen con el siguiente mensaje: "No dejes escapar así de fácil los días, lo creas o no, todos tienen algo de increíble, de mágico. Todos son, de alguna forma, una oportunidad de hacer algo bien, bueno, más bien diría que un montón de oportunidades y todas irrepetibles e irremplazables. No habrá otro día como hoy, ni otro momento como ahora, o lo aprovechas, o lo pierdes, como casi todas las cosas importantes en la vida. Si, hablo de los días como del tiempo, porque “día” es la forma que tenemos de llamar al tiempo necesario para despertar, tomar algunas decisiones y decidir si vamos a sacarle partido a cada hora, minuto y segundo del tiempo que estemos despiertos. Así que ya lo sabes, deja la pereza a un lado, y las dudas, los “no puedo” y los “mañanas”, deja a un lado todo lo que este frenándote y toma ya la decisión de comerte los problemas, baila con los buenos ratos, enamórate aunque duela, haz un viaje en coche y procura estar atento a lo que pasa a tu alrededor, no mirando la pantalla de una cámara, porque las únicas fotos que merecen la pena no se hacen con una máquina, si no con la memoria, con el sonido de los besos y los flashes de las miradas."'

Se trata de un campo lleno de color, que sin duda va a seguir recibiendo a muchos visitantes y curiosos , que no esperarán ni un solo minuto en sacarse una fotografía junto a los girasoles. Si eres de los que pretenden acudir, les recomendamos que tengan precaución en la carretera ya que es muy estrecha y mucha paciencia para encontrar la mejor fotografía.