Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: “Si trabajamos en la noche de San Juan que nos paguen”

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado que no harán horas extras en la Noche de San Juan si no se les pagan las horas extras. Se quejan de que el consuistorio ha prefería escoger “la vía fácil y va a contratar a una empresa privada que puede pagarles más adelante”.

En COPE Canarias hemos hablado con Ángel Sánchez portavoz de UGT del cuerpo. Nos cuenta que el servicio que van a emplear la empresa privada “no es la misma, ya que ellos no son bomberos profesionales. Proque aunque sea una empresa de formación, ellos no cuentan con la experiencia, ni con los medios suficientes para hacer frente a una noche como la de San Juan”.

Ángel Sánchez asegura que el no “sabe exactamente si el ayuntamiento ha cedido a contratar una empresa privada, como ya pasó hace unos años con los fuegos de San Lorenzo”.

Dice que no le extraña que los hayan contratado, porque ya lo han hecho con anterioridad y además sería recurrir “a escoger la vía fácil porque pueden pagarles de 30 a 90 días”

“Nos hemos sentado con la administración varias veces pero no llegamos a un entendimiento. Lo que nosotros pedimos es que no podemos trabajar a crédito, porque a ellos contratan una empresa privada les pagan a 30, 60 o 90 días, pero a nosotros lo que no puede ser es que nos paguen a un año y medio vista”, aseveró.

MÁS DE 150.000 PERSONAS EN UN PUNTO DE LA CAPITAL

Destaca en COPE Canarias que la Noche de San Juan se trata de un evento importante y que debe ser cubierto por un dispositivo de seguridad porque se congregan más de 150.000 personas en un solo punto.

“Esto es un evento , hay que cubrirlo pero no han sido previsores. Y por eso nosotros nos hemos plantado. Tenemos una merma de personal y estamos trabajando muchas horas a lo largo de todos los años. Lógicamente nuestros trabajo de bomberos es físico y psicológico, por lo que no podemos estar trabajando más hora de las que tenemos”, añade.

Sobre porqué les pagan en tan poco tiempo a la empresa privada y no a los bomberos, Ángel Sánchez destaca que habría que preguntarlo al consistorio pero ellos consideran que tendrían que tener una partida presupuestaria para eventos de este tipo. Es una ciudad de 400.000 habitantes donde a lo largo del año hay miles de eventos multitudinario.

“Nosotros no queremos que jueguen con nuestros días libres, en el sentido de que nos paguen cuando ellos quieran. Esto es un trabajo en el que lo desarrollamos fuera de nuestra jornada laboral y no nos pueden pagar a un año vista. Porque los compañeros estamos dejando de hacer nuestra vida personal y familiar, para hacer frente a estos eventos que tiene la capital. Queremos cobrar como cobra cualquier empresa privada, no a un año y medio después”.

Ángel Sánchez: “Es complicado de entender y hay un plan de emergencias, unos medios humanos y materiales que debe haber, que lo refleja el plan de emergencia de esa noche, pero el ayuntamiento ha ido por la vía más fácil, que es contratar una empresa, sin experiencia, sin recursos humanos, materiales”.

Señala el bombero que “en una noche como la de San Juan necesitas como 20 o 30 efectivos, aunque lógicamente estaremos de guardia para cubrir la ciudad entera. Puede haber un incendio en el puerto, en una zona industrial y además prestar servicio en la noche de San Juan”.

Concluye destacando que “necesitan un preventivo. Es decir, compañeros que están fuera de guardia, vengan a hacer el preventivo para la noche de San Juan. Lógicamente, los compañeros están dispuestos a venir, pero siempre que la administración cumpla con nosotros. Tenemos una reivindicaciones, ahora mismo estamos en lucha con la administración y no entienden nuestras respuestas”.