Barrios Orquestados agoniza: "Nos quedan tres meses de vida"

El mensaje que ha lanzado José Brito, director del proyecto Barrios Orquestados, no es solo una llamada de atención; es un grito de auxilio. Hoy, uno de los propósitos más hermosos veía la luz hace 13 años. Se trata de un proyecto transformador, integrador, necesario y reconocido como de utilidad pública, pero está al borde del colapso.

Barrios orquestados no solo es música, es esperanza, comunidad, disciplina, es una infancia que sueña, que se encuentra en un violín, una guitarra, una flauta, una orquesta, un hogar, una dirección, un objetivo en la vida, una voz.

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó su director y expuso la triste situación de Barrios Orquestados, "y no es por no reclamarlo ante las instituciones", asegura José Brito, quien reconoce que "dependemos de una financiación pública que en muchas ocasiones no llega o llega tarde."

Debemos 325.000 euros

"Las caídas de 2023 fueron devastadoras y en 2025, entramos en déficit", desvelando que "debemos 325.000 euros, las ayudas no alcanzan y las promesas no se cumplen" se lamenta preocupado. Las instituciones, que reconocen el proyecto, no están cumpliendo "el Gobierno de Canarias ha reducido su apoyo, el Cabildo de Fuerteventura también e incluso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria", apunta Brito quien reconoce que "cada institución tendrá sus motivos", pero para Barrios Orquestados es un golpe directo al "corazón del proyecto" y sobre todo a las personas que lo sostienen.

Brito con el corazón en un puño se atreve a asegurar que "podemos resistir cuatro meses más, hay trabajadores que llevan tres meses sin cobrar", es una realidad dolorosa y sangrante, pero continúan adelante porque han demostrado que este proyecto funciona y logra una vida mejor para sus integrantes.

Barrios Orquestados

"Lo hecho nadie lo borra"

Brito es positivo, "lo hecho nadie lo borra", pero reconoce que si finalmente Barrios Orquestados no sigue adelante "nos quedará una tristeza absoluta, no por nosotros, por todo lo que se pierde" recordando que seguramente muchos menores se quedarán sin su anhelo y por lo que han venido luchando muchos años.

El director asegura que se están abriendo vías de financiación urgentes, "estamos programando un concierto con artistas reconocidos que nos están tendiendo la mano, pero necesitamos más compromiso, más solidaridad y más acción". El proyecto Barrios Orquestados no va de música, es justicia social, va de infancia, de comunidad, no se puede permitir que la orquesta se quede en la calle