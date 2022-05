El barrio de San Roque, triste por el crimen de Angelines: "No entiendo la maldad de su sobrino"

El barrio de San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria, sigue conmocionado por el crimen que se cometió el domingo pasado en la calle Florinda. Un hombre, de 79 años, mató a su tía, de 90 años, trató de ocultarlo, huyó del lugar y después se entregó a la policía como presunto autor de los hechos. Un suceso que ha dejado a los vecinos sin palabras.

Según fuentes cercanas al caso, el presunto autor del crimen se entregó a la Policía, tras presuntamente matar a golpes a su tía y tratar de quemar su cuerpo, lo que finalmente no logró. El detenido convivía con la fallecida en una vivienda de dos plantas en el barrio de San Roque. Los hechos se produjeron en el transcurso de una pelea familiar, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La Policía fue alertada por otro familiar de que no localizaba a sus parientes, por lo que varios agentes se personaron en la vivienda, donde hallaron el cadáver de la anciana.

Un suceso que sin duda alguna ha conmocionado a todo el barrio. Josefa Abrante, amiga y presidenta de la Asociación de Vecinos Guiniguada, vinculada al barrio, contó en COPE Canarias que “están todos muy triste y no entienden tanta maldad”.

Josefa Abrante: “El barrio está muy triste. Angelines era una persona muy cariñosa, muy agradable y nunca se le vio un mal gesto. Ella viajaba conmigo a través de la asociación que organizábamos fuera y dentro de la isla, y a esa mujer nunca se le oyó una voz más alta que otra”.

La presidenta de la AAVV dice que era una mujer muy querida por toda su familia y que sus sobrinas la querían mucho, como a su propia madre. Insiste que “no entiende como Francisco, esta mala persona ha podido a una gran mujer que lo único que daba era cariño, siempre pacífica y con aquella voz tan cariñosa. No puedo entender como esta mala persona ha podido quitarle la vida a esta mujer”.

“En el barrio no damos crédito a lo que ha pasado, no es una persona que hable mal y en todos los años que la conozco nunca la he visto a esa mujer con mal carácter. No lo entendemos”, aseveró.

“NO CONOCÍA A FRANCISCO, PERO ANGELINES NO TENÍA MALDAD ALGUNA”

Josefa Abrante insiste en que ella no tiene conocimiento de si hubo un incendio, como han apuntado otros medios, pero nunca se escuchó ninguna discusión ni ruidos.

Apunta la presidenta de la Asociación que ella no conocía a Francisco, porque no tenía contacto ya que vivía lejos de ellos, pero si insiste en que le cuesta creer que Angelines tuviese una riña con él porque “ella siempre apaciguaba las cosas, no se enfadaba con facilidad”.

En cuanto a si el era una persona solitaria o si no tenía trato con la vecindad, Josefa apunta a “que el era casado y tenía sus hijos. Por lo tanto, creemos que ella lo acogió en su casa para que no se quedara solo, porque ella seguro que lo acogió con bondad”. Señala que Angelines nunca hablaba mal de su familia, ni nunca hablaba mal de nadie. Por allí los vecinos decían que Francisco tenia un carácter raro, pero de puertas a dentro no sabemos nada”.

Josefa Abrante: “A mi lo que me comentan, yo repito que no lo conocía para nada, pero lo conocían los vecinos cercanos, y decían que estaba muy apartado de todo. Pero tal y como yo conocí a Angelines, con ella no se vivía mal, ni ponía importancia a nada, todo estaba bien”.

“Yo no estaba presente en el barrio cuando ocurrió el suceso, pero me extraña que Angelines tuviese una discusión con el o le hablara mal. Como yo conocí a Angelines no creo que le hablara a su sobrino mal. A lo mejor le llamaría la atención con los perros y con su buena educación le hablaría con mucha bondad, pero estas personas que tiene mal carácter, lo que tu le dices con educación no tiene valor ninguno”, aseveró.

CONMOCIÓN EN EL BARRIO

Como ha relatado Josefa Abrante “todos los vecinos estamos muy tristes, porque el barrio tiene la costumbre de que el vecino entre y salga de las casas y se tome un café. Ella por ahí como era tan querida todos se llevaban muy bien con ellas. La gente está muy amargada, hablamos y se me echan a llorar y no pueden contestar. Nadie se merecía esto y menos ella”.

Concluye pidiendo que se aclare este crimen. “A la familia le mando un abrazo muy fuerte, porque ella adoraba a su familia y donde esté Angelines en el cielo te mando un abrazo muy fuerte, a también te lo manda todo el barrio de San Roque que ya te echamos de menos”.