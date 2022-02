Astrid Pérez: "Mientras yo pueda evitarlo, Arrecife no será otro Arguineguín"

La alcaldesa de Arrecife (Lanzarote), Astrid Pérez (PP), ha advertido este lunes de que el Ministerio del Interior solo tiene dos opciones con el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que ha construido en la ciudad sin licencia municipal: derribarlo e "irse a otro sitio" o empezar de cero un nuevo expediente para intentar legalizarlo.



Pérez ha añadido que, haga lo que haga Interior, ella seguirá defendiendo que "no se dan las condiciones" para instalar el CATE junto a la Comisaría de la ciudad y ha recalcado que, "mientras pueda evitarlo, Arrecife no se va a convertir en otro Arguineguín".



La alcaldesa de Arrecife ha explicado cuál es la situación del CATE en cuya construcción la Delegación del Gobierno dice haber invertido 2,1 millones de euros, un campamento que, al no poderse utilizar, obliga a que los inmigrantes que desembarcan en la isla pasen las 72 horas de custodia policial en una nave industrial.



"No me gusta la ubicación del CATE, no reúne las condiciones que requieren los migrantes cuando llegan a la isla y además es ilegal", ha señalado la alcaldesa de la capital de Lanzarote.



La también presidenta del PP de Lanzarote ha criticado que, "en medio de toda esta polémica por la instalación de estas carpas, haya personas y partidos políticos" que le hayan pedido que autorice la apertura del CATE, lo que ella considera que equivale a invitarla a que "dicte resoluciones en contra de la ley".



"Estoy segura de que Anselmo Pestana (el delegado del Gobierno) jamás haría algo así, con unos informes técnicos desfavorables, como tenemos en este caso sobre el centro. Pensé que lo había visto todo, pero esto ya es surrealista. Todas las funciones que desarrollemos en nuestro cargo tienen que ser ajustadas a la ley", ha insistido.



La alcaldesa de Arrecife ha recordado que, como ya había dado a conocer el Ayuntamiento, la Dirección General de la Policía ha desistido de presentar la documentación requerida para legalizar el Centro en el plazo que le había dado el Consistorio.



Asimismo, ha relatado que fue a mediados de octubre cuando se enteró "sin previo aviso" de que estaban ya actuando en la zona para posteriormente instalar las carpas del CATE.



"Al principio me dicen que era para ampliar la Comisaría, algo con lo que el Ayuntamiento estaba de acuerdo", ha indicado. "Sin embargo", ha añadido, "fue después cuando nos enteramos del CATE”.



Pérez ha subrayado que su Ayuntamiento solicitó el 21 de octubre un informe técnico sobre esa construcción, cuya conclusión fue que " "no reúne las condiciones necesarias", algo que comunicaron una semana más tarde a la Dirección General de la Policía, con la advertencia de que la obra "no es legal" e iban a paralizarla.



La alcaldesa también ha puesto en duda que, como asegura la Delegación, el CATE haya costado 2,1 millones de euros: "De ser así, serían las instalaciones más caras del mundo. Es imposible".



Y se ha preguntado por qué Interior no ubica esas instalaciones en terrenos que posee en otros ayuntamientos de la isla.



"El Ministerio tiene suelo en Lanzarote, pero está situado en municipios gobernados por el PSOE y, por lo tanto, ahí no se pone nada. Llevo años diciendo que hay unos cuarteles que pueden usarse para esto", ha añadido.



Desde el verano pasado, son Lanzarote y Fuerteventura juntas las islas que más inmigrantes reciben, con cerca del 50 % del total, cuando hasta 2020 el 70 % de los desembarcos tenían lugar en Gran Canaria. Ese cambio se ha producido como reflejo de un menor número de salidas desde Dajla, al tiempo de que cada vez más pateras parten desde la costa de Tarfaya (Marruecos) y El Aaiún (Saraha), frente a las islas orientales.