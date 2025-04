Artenara se queja de quedarse aislada durante el Rally Islas Canarias

Artenara, el municipio más alto, menos poblado y con la dura losa de soportar la llamada Canarias vaciada, vuelve a alzar la voz ante lo que aseguran es una injusticia que les aísla aún más. Esta vez aseguran sufrir los cortes de carreteras que está generando el Rally Islas Canarias que se celebra desde el 24 hasta el 27 de abril. La cita automovilística llena de emoción y rugido de motor las cumbres de la isla, pero deja en silencio al municipio y frustración a los empresarios.

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó Miqueas Sánchez, presidente de la Asociación Empresarial de Artenara (EDARTE) quien quiso denunciar la situación que tilda de "desoladora": "Estamos muy preocupados porque las interrupciones del servicio público nos afectan muchísimo, hay personas que vienen de otro municipio y dependen completamente de la guagua y de repente el viernes 25 y el sábado 26 nos quedamos sin servicio".

Asegura que, según las consultas realizadas, "no hay previsto que el servicio público de transporte de viajeros realice ningún viaje ni de carga ni de descarga de viajeros ninguno de estos días". Además, desvela que la asociación envió un escrito al Servicio de Transporte a la consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria en el que alertaban de las graves consecuencias que genera para la movilidad del municipio que se interrumpiera el servicio así como reclamaban soluciones alternativas y todavía no han tenido respuesta alguna

El problema nace por el corte de carreteras de los tramos del rally, Afirman Miqueas que "Global ha suspendido el servicio regular que conecta con Artenara con el resto de la isla", lamentándose además de que "llega en los días más importantes para los empresarios como es el fin de semana". Los empresarios lo tienen muy claro: "sin servicio público no habrá visitas, sin visitas no hay ingresos y buena parte de la actividad depende del turismo", además se trata de un fin de semana que podría generar un impacto muy positivo en la economía del municipio por el tirón del rally.

Sánchez incluso se queda de que "hay un servicio que llega a Tejeda, pero no pasa por Artenara", y se pregunta "Cómo puede ser que el municipio que más necesidad tiene esté totalmente abandonado". Desde EDARTE exigen una solución inmediata y duradera, aseguran que no está contra el rally, pero piden medidas que no les aíslen asegurando que no es de recibo que, en pleno siglo XXI, un municipio se queda aislando durante días por un evento. Artenara necesita el transporte público para reactivar los negocios y seguir siendo parte de la isla.