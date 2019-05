"Aprendes muchísimas cosas con los videojuegos, no solo es jugar"

Tania Santana Viera, conocida en las redes como @ThaNix229, es una gamer de 18 años de edad del municipio de Firgas. Ella misma se define como la chica gamer más viciada a Fortnite de todo Youtube.

Ahora no solo hace videos en directo a través de su plataforma en Youtube, con casi 200.000 suscriptores, sino que también es partner de Twitch, que se trata de una comunidad y plataforma de video líder para los gamers. Además es influencer de Crazy Crew un club de eSports de competición, entretenimiento y videojuegos.

Su afición a los videojuegos le viene a raíz de que a los 5 años su padre le puso en sus manos un mando. “A mi padre siempre le han gustado a los juegos y me puso en mis manos el mando con el FIFA y así. Luego me regaló una Nintendo con el Mario Bros y luego la Wii, la play…”.

“Ahora mi madre lo ve serio, antes solo pensaba que estaba jugando. Aparte de jugar creo contenidos, directos en plataformas o colaborando con marcas”, añadió.

La sociedad tiene prejuicios con los videojuegos

Thanix nos contaba cómo las personas suelen tener prejuicios con lo que hace y no entienden todos los valores que se pueden transmitir en este mundo. “La gente se piensa que es jugar y ya está. No es solo jugar, no estamos en una habitación aislados, aprendes muchísimas cosas, interactuamos y conocemos a gente”.

Además insiste en que “te comunicas a través de los videojuegos e incluso puedes aprender inglés, porque puedes cambiar el idioma. Aprendes muchísimas cosas ya que hay juegos que son de estrategia y tienes que pensar”.

También señalaba que ahora en muchos institutos y colegios les ponen un videojuego de matemáticas o de otras asignaturas, en la que puedan aprender jugando.

Esta youtuber tan conocida asegura que comenzó en esta plataforma como un hobby, pero que ahora mismo ya es un trabajo al que le dedica muchas horas al día, "ya que se lo debo a mi comunidad". Asegura que se trata de un trabajo continuo, ya que tiene que grabar vídeos, estar atenta a los contenidos que va subiendo, programar qué va a hacer el día siguiente y cumplir con algunos contratos de trabajo.

En cuanto al dinero que gana para vivir dice: "Youtube no te da mucho dinero, es un 20% de mis ingresos. Con lo que gano dinero es con el código de creador con la compra de Fornite y los tuits".

"Yo leo todo, juego, comento y eso a la gente le gusta"

Thanix no considera que debes tener una personalidad especial para triunfar en esta plataforma. En su opinión, su fórmula secreta es que le gusta más hacer un streaming que grabar un vídeo, ya que "puedes interactuar con los demás gamers, respondes a comentarios y estás más pendiente".

"Hay muchos Youtubers que hacen directos y no están pendiente. Yo leo todo, juego, comento y eso a la gente le gusta. En este mundo hay que adaptarse y renovarse, ya que es totalmente necesario. Ahora mismo solo estoy centrada en Fortnite, pero si ya no funciona tendré que cambiar", apuntaba.