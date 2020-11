Ángel Sabroso: "Solo una línea telefónica en el 092 para atender a una ciudad de 400.000 habitantes"

El partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado el funcionamiento del teléfono 092, que sirve para ponernos en contacto con la policía del municipio. Su portavoz, Ángel Sabroso asegura que desde hace meses no se presta el servicio de mantenimiento de la sala de control del 092, donde se reciben las llamadas de emergencias.

Como consecuencia, denuncia, “ahora mismo solo se puede hacer una llamada simultanea al 092, en una ciudad que tienen 400.000 habitantes”. Esto cuando en el servicio se suelen producir de media de 200 a 300 llamadas cada jornada.

“Cuando tengamos la sensación de que no nos cogen el teléfono en la Policía, no pensemos que es culpa de los agentes, es responsabilidad exclusiva de la gestión política del Ayuntamiento”, añade el popular, destacando también que “cuando llamamos, no da tono de estar comunicando, lo cual hace que aumente el cabreo ciudadano”.

Ángel Sabroso pide que no se culpe a los agentes de la Policía local, porque la culpa no es suya y la sala está perfectamente dotada de recursos humanos. Lo que no tiene, dice, son los medios tecnológicos suficientes para funcionar bien. “El responsable es el de siempre, el que cree que con una sonrisa, un vídeo o una foto del periódico está todo solucionado”, apostilla.