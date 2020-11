‘Andamana, la madre de los Guanartemes’, un cómic sobre la conquista de Gran Canaria protagonizado por mujeres

El comic ‘Andamana, la madre de los Guanartemes’, es el primer álbum realizado por el dibujante Juan Carlos Mora con el que inicia la historia de la conquista de Gran Canaria bajo el protagonismo principal de personajes femeninos.

Publicado por Ediciones Idea, con una primera tirada de 2.000 ejemplares, este álbum “no es solo un relato de Gran Canaria sino también un excelente aportación estética y novedosa para mostrar una historia épica de mujeres”, tal y como reconoció el alcalde, Augusto Hidalgo, “destacando los valores de los aborígenes canarios”.

Con el patrocinio y colaboración del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, este quinto volumen de la serie ‘Historias’, de Juan Carlos Mora, se presenta en las Salas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, en una actividad conjunta del Ayuntamiento capitalino, el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife y la COMIC-CAN.

En este nuevo desafío artístico, Mora abandona la estética espectacular de sus libros anteriores para recurrir a una técnica más personal, en el que lo digital pierde presencia para permitir que los lápices y la tinta prevalezcan, con un dibujo más cercano, menos apoteósico, más íntimo y apropiado a una recreación en la que, según el regidor capitalino, “logra un control apabullante de su trabajo como narrador”.

Tras ver luz este nuevo ejemplar, Mora ya prepara los siguientes volúmenes que dan continuidad a este título sobre la conquista de Gran Canaria, poniendo en valor el cómic y la ilustración como elementos dinamizadores del entorno cultural de las islas.

“Esta colección está dedicada exclusivamente a Gran Canaria”, señaló Mora. “Tenemos previstos un total de 8 volúmenes que nos adentrarán en personajes históricos de la conquista como Bethencourt, Artemi Semidán, Diego da Silva, Diego Herrera, Doramas, Bentejuí o Fernando Guanarteme”, resaltó.

Sin embargo, en el caso de Andamana, el autor decidió dedicarle dos volúmenes, dada “la fuerza narrativa y la personalidad otorgada al personaje. Hablamos de una reina famosa por su habilidad política y social. Al ser un mito prehispánico, me he permitido la licencia de dotarla de un carácter especial. Tiene un buen mensaje feminista, ya que me parece importante dar un mayor protagonismo a las mujeres en el universo del cómic”, explicó.

Nacido el 31 de diciembre de 1968, Mora se ha consolidado como uno de los grandes ilustradores del panorama nacional. formado en la prestigiosa Escuela del Cómic Joso, el tinerfeño se especializó en aerografía, caricaturismo, animación tradicional y muralismo.

Después de ganar el concurso nacional de la revista El Vívora, con la historia corta ‘Ola de Calor’, regresó a Canarias, donde publicó su primera obra importante, un álbum a todo color sobre el desembarco del almirante Nelson en las costas de Tenerife. Tras abordar la conquista ilustrada de dicha isla, ahora inicia con Andamana la saga sobre la historia de los aborígenes de Gran Canaria.