Amós García Rojas: "Nunca debimos hablar de inmunidad"

El jefe del departamento de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud ha mostrado en COPE Canarias su preocupación ante el aumento de casos que tenemos actualmente en España y ha alertado de que hay que tomar las medidas que sean necesarias antes de que "esto nos estalle en la cara". Amós García cree que España tiene un punto de partida bueno porque tenemos un alto grado de vacunación, pero recuerda que vivimos en Europa, donde el virus está teniendo una alta difusión que acabará afectando también a nuestro país.

García cree que esta nueva oleada tiene que ver con que los porcentajes de vacunación en los países no son los deseados y se ha bajado la guardia, eliminando algunas de las medidas que se habían puesto en marcha para frenar a la covid. Y aunque espera que no tengamos que llegar a la situación de Portugal, reconoce que se está consolidando una tendencia ascendente y "debemos ser precavidos".

El epidemiólogo también ha criticado el uso que se ha hecho del concepto de inmunidad, del que asegura que "nunca se debió de haber hablado de inmunidad porque esta idea va ligada a la posibilidad de que el instrumento con el que se interviene, las vacunas, impidan la enfermedad y la infección y esto último no se impide. Más que inmunidad, debería haberse puesto sobre la mesa el vacunar a la mayor cantidad de gente, que es la única manera de hacerle la vida difícil al virus”.

En este sentido ponía como ejemplo muchas de las vacunas existentes que se ponen a los niños y que "no son esterilizantes y no vemos esas enfermedades porque vacunamos prácticamente a todos". Para Amós García es importante destacar que el virus ha llegado para quedarse y "hay que quitarle la cara dramática, vinculada a la hospitalización y los fallecimientos y eso lo conseguimos con las vacunas. Después este virus será uno más, pero ha venido para quedarse".

Otro factor es la aparente falta de seguridad que percibe en algunos sectores: "Con la llegada de las vacunas quizás se vendió en exceso que ya teníamos el instrumento adecuado para decir adiós a este drama. Y esto no es así, no se pueden poner todos los huevos en la cesta de las vacunas". También se refirió a las personas que no se vacunan y no son negacionistas: "La gente de 20 a 40 años no tiene la percepción de riesgo. Creen que es un problema de persona mayores. Aun siendo cierto que el impacto más grande se da en los mayores, ser joven no significa estar vacunado frente a las formas más graves del proceso", apuntillaba.