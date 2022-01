La alcaldesa de Mogán, sobre la inmigración: "Puede volver a explotar en otro municipio de Canarias"

La alcaldesa de Mogán ha lamentado que no hayamos aprendido nada de la crisis migratoria que sufrió Canarias y que no haya una estrategia real por parte del Estado para solucionar este problema o al menos intentarlo. En su lugar, ante el repunte de la llegada de pateras que se está viviendo en las islas, cree que se pondrán en marcha las mismas medidas, a las que ha calificado de “chapuzas”, intentando tapar los agujeros negros y ocultando el problema.

Así se pronunciaba Onalia Bueno en los micrófonos de COPE Gran Canaria, cuando se le ha cuestionado por el repunte migratorio que se vive en las últimas semanas, aunque destacaba que es una realidad que siempre ha estado así, oculta por otras realidades como la erupción volcánica en La Palma.

“Ya no hay hacinamiento en Arguineguín, pero tenemos que mirar hacia Lanzarote. No hemos aprendido nada de la crisis migratoria, lo que hemos hecho es tirar la pelota para delante, buscar otras alternativas, esconder el problema y no visualizarlo y no poner remedios a la situación o por lo menos intentarlo”, señalaba.

Bueno asegura que únicamente se está derivando a la península a aquellos inmigrantes que tienen documentación, los magrebíes, pero los subsaharianos no. Son estas personas las que están aumentando su estancia en Canarias, desbordando la red de atención.

¿Está preparada Canarias o Gran Canaria?, no, respondía al mismo tiempo que señalaba que llegará un momento en el que esta situación vuelva a explotar en algún municipio de Canarias. Cuando esto ocurra, señalaba, se volverá a poner en marcha las mismas medidas a las que calificaba de chapuzas, intentando tapar los agujeros negros y ocultar el problema.

La alcaldesa cree que este problema es una cuestión de estado, pero que el Gobierno está atento a otras situaciones y lo que menos le importa es lo que ocurre en Canarias. “Lo más cómodo es dejarlos en Canarias, tanto a los mayores, como a los menores”, señalaba.