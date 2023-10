Águeda Borges, asesora jurídica de RIU en Canarias: “Las obras se frenan por un capricho personal”

El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por RIU por un presunto delito de prevaricación contra altos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se admite por las actuaciones de personas señalados en relación a los expedientes de los hoteles Riu Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas.

El órgano judicial destaca que, “tras analizar los hechos que se relatan en la querella y la documentación aportada, concurren todos los elementos que, debidamente acreditados por los medios legalmente previstos, podrían integrar el delito que se denuncia”.

La propiedad de ambos establecimientos entiende que se ha actuado de mala fe por parte de los querellados, de forma que se ha podido cometer un presunto delito de prevaricación al haber realizado una persecución manifiesta y no acorde con los derechos consolidados y a las autorizaciones administrativas otorgadas.

En Herrera COPE Canarias ha estado la asesora jurídica de RIU, Águeda Borges, que ha valorado la situación. Insiste en que se trata de una paralización que va afectar no solo al grupo hotelero sino también a la isla de Fuerteventura. No entiende porque se ha dado la orden de esa paralización y cree que hay intereses de un determinado grupo de altos cargos del ministerio que quiere que este hotel no se reforme ni rehabilite.

“La acción penal está interpuesta desde hace bastantes meses y la noticia hoy es que se haya admitido a trámite, por lo que tiene apoyo de la Fiscalía en Madrid. Es un basta ya de una situación de abuso que llevamos muchos años sufriendo en una obcecación voluntarista de un determinado grupo de altos cargos del Ministerio”, añade.

Ha sido una suspensión cautelar de un procedimiento en la que nosotros no hemos formado parte ni tampoco nos han querido escuchar. Tenemos mucho que decidir, pero desde luego el daño no se ha cuantificado por el tribunal y tienen que saber que los daños son cuantiosas”.

ESTABA PREVISTO QUE LAS OBRAS COMENZARA EL 16 DE OCTUBRE

Las obras estaban previstas que comenzaran el próximo 16 de octubre. Una fecha que llevaban muchos meses en la mente de los trabajadores y de los responsables del hotel. Ese día iba a quedar totalmente vacía para empezar con la rehabilitación directamente

Águeda Borges: “Necesitamos que se sepa el daño que nos va a causar, porque una obra que se va a empezar en 15 día. Ya tenía un ERTE de 400 miembros de la plantilla, hemos comprado los materiales necesarios para la obra y tenemos también a todas las empresas constructoras, muchas de ellas locales, pendientes de los trabajos”.

En Herrera COPE Canarias relata que "lo más demoledor es que la comercialización del hotel estaba paralizada desde hace muchos meses a partir del 16 de octubre. O sea que sí que hay daños muy cuantiosas porque se paralizaba toda su actividad”.

Águeda Borges: "Se estaba preparando todo en Fuerteventura, en toda la zona norte de la isla estaban alquilando apartamentos para los operarios, para los técnicos y demás personal. También los restaurantes estaban listos para dar menús a las casi 1.000 personas que iban a trabajar en esas obras".

La cadena hotelera tenía previsto invertir 20 millones de euros en la obra del hotel Oliva Beach y otros 10 millones de euros en el mobiliario y acondicionar el edificio. "Se trata una inversión muy cuantiosa y ahora mismo hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir finalmente con toda esta situación".

Insiste en que “ahora el siguiente paso, es que cuando se inicien esas gestiones judiciales toca cambiar de pista. aunque vamos a seguir confiando en el estado de derecho. Todo esto se inicia por el capricho personal de alguien que ha dicho que esos hoteles no les gusta y que no los quieren ahí. Independientemente de que tengan las concesiones y todos los papeles en vigor y al día”.

Concluye destacando que van a luchar "hasta el final para que se haga justicia y se pueda llevar a cabo esta obra en el complejo hotelero que va a mejorar el turismo de la isla así como la calidad en el destino".