Abogados de oficio denuncian tener que firmar acuerdos de devolución de migrantes sin verlos

Continúa el drama migratorio en el muelle de Arguineguín. Sumado a la necesidad de alojamiento y a la vulneración de los derechos humanos por las condiciones de habitabilidad infrahumanas que se viven en el muelle, abogados de oficio han dado a conocer que no se está cumpliendo con las necesidades jurídicas de estas personas.

Cristina Santiago, abogada que ha prestado asistencia a los inmigrantes irregulares, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que estas personas no están teniendo la asistencia jurídica que deben por ley, dados los retrasos que se están experimentando debido a la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Verónica Planas, otra de las abogadas que ha prestado servicio a los migrantes, insiste en que “la problemática siempre ha existido, pero se ha incrementado por el COVID”.

Cuando los inmigrantes llegan de forma irregular a las costas canarias por mar en pateras o cayucos, tienen que, en primer lugar, ser asistidos sanitariamente. Posteriormente se inicia un procedimiento de asistencia jurídica para conocer su situación, de dónde vienen y el motivo de la llegada a territorio europeo de estas personas. En este momento pueden solicitar la acogida internacional. Este proceso sí está garantizado, según Cristina Santiago, aunque no la entrevista personal que se lleva a cabo después para conocer sus circunstancias.

El problema llega cuando al pasar las 72 horas de primera acogida no han sido derivados a otro centro, dado que tras este plazo de tiempo no pueden ser retenidos. “Debería pedirse una autorización judicial para desviarlos al CIE, pero como están saturados pasan a estar en libertad”.

Aunque muchos de los inmigrantes deciden solicitar una acogida humanitaria que, en estos momentos, se ve respondida a través de las carpas provisionales instaladas en el muelle de Arguineguín en la que algunos han pasado cerca de un mes.

Cristina Santiago señala que el problema está en la descoordinación que se está produciendo en las primeras horas de la acogida. “En mi caso concreto no he podido hablar con ninguno de los inmigrantes que están hacinados en el muelle, ni siquiera con los que me han asignado”, apunta.

Las juristas solicitan que se solventen los problemas de gestión, aumentando el número de traductores para poder trabajar o facilitando la asistencia telemática para evitar los problemas existentes con la seguridad sanitaria.

Según denuncia la abogada, han tenido que firmar acuerdos de devolución de inmigrantes a países con los que existe convenio sin ver a esas personas debido al caos existente por el drama migratorio.

Verónica Planas sentenciaba: “esta vez es demasiado grave, en el caso de las pateras siempre ha habido problemas, pero no recuerdo una situación tan extrema como la de ahora”.