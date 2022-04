Abierta la biblioteca Josefina de la Torre en Las Canteras

La memoria de la escritora Josefina de la Torre permanecerá ligada a orillas del Atlántico a la de la autora británica Agatha Christie con la apertura de una nueva biblioteca con su nombre situada en la plaza dedicada a la reina del misterio en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas aguas disfrutaron ambas, este sábado, Día del Libro.



Fecha esta en que su ciudad natal ha querido rendir homenaje con la inauguración del centro a Josefina de la Torre, miembro de la literaria Generación del 27 de la que también formaron parte Federico García Lorca y Pedro Salinas, que la apodó "la mujer-isla", según se ha recordado en el acto.



Una cita en la que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado a la autora isleña por su producción artística pero también por su activismo social, como una mujer que "defendía la libertad" frente a las limitaciones impuestas por los convencionalismos de su época, concluyendo que todo ello la hace acreedora del reconocimiento que se le rinde.



Al tiempo que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que ha recordado que el inmueble inaugurado es la nueva sede de una biblioteca municipal de igual nombre que ya existía no muy lejos, pero en condiciones precarias, ha subrayado que "doña Josefina estaría encantada de estar aquí, en su playa, y, además, junto a otra escritora", al encontrarse en la plaza de Agatha Christie.



Narradora británica con la que tuvo en común no solo que una y otra se bañaron en esa playa de la capital isleña, sino también que las dos la incluyeron, al menos en alguna ocasión, entre los escenarios o paisajes de sus obras.



Y un binomio parecido es la propuesta que hace desde la nueva biblioteca el Ayuntamiento, que es la de invitar a "vivir la playa de Las Canteras y, al mismo tiempo, incorporar la cultura", con unas instalaciones ubicadas en la avenida de esa zona de baño y ocio, ha destacado Hidalgo.



El alcalde ha recalcado, así mismo, la envergadura del proyecto de esta nueva biblioteca, que, con una inversión de 1,2 millones de euros, ha venido a sustituir a otra que la antecedió pero que era menor y precaria, pues "estaba ubicada en un contenedor", ganando una mayor superficie y, además, "transformando el espacio inerte, el solar" que hasta no hace mucho existía en el lugar donde se erige.



Todo ello en el marco de una actuación emprendida por el Ayuntamiento para recuperar en su entorno, con un gasto global de 4 millones de euros, "un lugar idílico" junto a Las Canteras y "en un solar donde hace siete años había un mamotreto, un gran aparcamiento que se intentó construir y que se comía 2.300 metros de playa", ha apuntado.



Augusto Hidalgo ha recordado que el dinero para construir el nuevo edificio lo ha aportado la Comunidad Autónoma a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, algo que ha agradecido a Ángel Víctor Torres, que, en respuesta, ha valorado el empleo de ese instrumento de financiación para tal fin, pues ha contribuido a convertirlo en "un espacio que ha tenido una transformación magnífica", ha afirmado.