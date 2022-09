7.000 personas de La Aldea siguen sin agua de abasto

El municipio de La Aldea se ha visto afectado por la tormenta Hermine. Entre los daños causados por la tormenta está el producido en la Estación Desaladora de Agua Marina, que está afectado al suministro de agua de abasto a 7.000 personas.

La crecida del caudal del barranco de La Aldea provocó que esta infraestructura sufriera serios daños en la tubería de impulsión de agua desalada a El Pinillo y que los sondeos de agua de mar que la alimentan quedaran anegados, lo que llevó a su parada. Una situación que está generando muchas molestias y en donde el alcalde ha advertido que “tan solo tienen reserva para abastecer a la población hasta mañana”.

Tomás Pérez, alcalde del municipio, señalaba en COPE Gran Canaria “que la lluvia no llueve a gusto de todos. Ha sido una bendición para el campo, ya que en las 3 presas que tenemos en el municipio hay una altura hasta de 5 metros. Y por otro, también han provocado daños en infraestructuras y en viviendas. Ese es el peor lado de la tormenta”.

Tomás Pérez: “Por ejemplo se han producido roturas en la red del alcantarillo, en la red de abastecimiento de agua, en la de impulsión de la desaladora. Tenemos por una lado la parte positivo, y la parte negativa que se ha producido por la tormenta, que son los daños”.

El alcalde relata que la producción de agua desde la desaladora ahora mismo “no es posible, aunque se está trabajando intensamente en la reposición de las tuberías afectadas en la planta desaladora hay algunos problemas. Espero que a lo largo de la mañana tengamos una fecha para poder producir agua y luego distribuirla”.

7.000 PERSONAS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO

El alcalde de La Aldea de San Nicolás señala que está afectando a todas las personas del Valle de La Aldea. “Son alrededor de 7.000 personas, porque los habitantes de Tasarte y Tasartico, no están afectados”.

Tomás Pérez: “Somos 7.653 habitantes en el municipio y ahora mismo afecta a 7.000 que conforman el Valle de La Aldea. En este momento estamos suministrando agua de las reservas que tenemos, pero tan solo hay capacidad técnica para resolver entre hoy y mañana la situación”.

“Queremos estar produciendo agua para el abasto desde mañana, unos 2.200 metros cúbicos el día, con el objetivo de llenar los depósitos y posteriormente para distribuirlo por todas las viviendas del municipio”, añade.

El alcalde: “Espero que sea así. Estoy en continua comunicación con todos los que están llevando a cabo las tareas de reposición. A ver si tenemos suerte y la parte técnica no falla, me refiero cuando ponemos máquinas en marcha que a veces puede pasar que no funcionen y se retrase aún más”.

Concluye señalando que “espera recuperar la normalidad poco a poco, pero estaremos mejor que el domingo, seguro. Vamos a seguir afrontando las situaciones que nos esperan en cuanto a las borrascas, ya que el invierno todavía no ha pasado y me temo que tendremos más episodios de lluvia en las islas. Debemos estar preparados para ello”.