5.000 vecinos de Arucas vuelven a tener agua en sus casas

Una avería en una tubería dejó a 5.000 vecinos sin agua en las viviendas desde el pasado viernes 29 de marzo, en plena celebración de Semana Santa. Una situación que ha sido muy molesta para todos afectados, porque se ha tenido que buscar alternativas técnicas para solucionar el problema.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con el concejal de aguas del ayuntamiento de Arucas. José Montesdeoca cuenta que a pesar de que la avería ocurrió el pasado viernes, más del 95 % de las viviendas afectadas ya tienen agua.

Dice que en la noche de ayer, tan solo era 2.300 las personas afectadas, de las 5.000 que contaron el viernes. "Ayer pusimos un bypass doble y hoy mismo tan solo queda alguna calle o alguna casa afectada; es por eso que hoy se irá restableciendo, porque esto es un embudo, que primero llega el agua a los barrios de abajo y poco a poco va subiendo hacia arriba".

"Aquí el viernes me llamaron que había una tubería rota, baje y hasta hoy. Empezamos a buscarla por el recinto ferial, que estaba a más de 6 metros de profundidad, por ahí no había nada y luego fuimos a la localización de Félix Santiago porque había una posible fuga. Nuestra sorpresa es que cuando metimos la máquina para buscarla, pero no encontramos tubería. Decidimos, olvidarnos de ella, hicimos un bypass, pero como tenía poca fuerza y caudal no funcionó, así que teníamos que buscar otra alternativas", añade.

José Montesdeoca cuenta que durante el día de hoy, han abierto una zanja para meter una nueva tubería para condenar la otra que estaba a más de 6 metros de profundidad y que ni siquiera pudieron encontrar la fuga. "Nosotros no podíamos perder más tiempo por eso no hemos podido buscar esa tubería rota. Lo que hemos hecho es condenar esa tubería y crear una nueva, lo que se llama bypass".

"Hemos hecho un bypass provisional, hasta que se coloque la nueva tubería que se quedará fija y ya se pasará todo ese suministro que ahora estamos dando, en este apaño provisional a la nueva", expone.

El concejal de aguas del ayuntamiento de Arucas cuenta que condenaron la tubería que cometió esta incidencia desde que abrieron un nuevo bypass. "Es por eso que por la vieja ya no está pasando ni una gota de agua y todo irá por la nueva que instalemos. Hay tuberías en nuestro municipio que tiene más de 40 años de vida y hay que cambiarlas para evitar problemas de esta índole. Requiere que cambiemos las tubería del recinto ferial hasta el barranco porque ya han dado todo lo que podían".

Canaragua y el ayuntamiento buscaron soluciones inmediatas a la avería

Desde el consistorio de Arucas han pedido perdón por las molestias que ha ocasionado esta avería y han lanzado un comunicado exponiendo todas las actuaciones que se han llevado a cabo.

"El Ayuntamiento de Arucas en coordinación con Canaragua Concesiones S.A., empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento del municipio, informa que desde el pasado viernes y debido a la imposibilidad técnica de reparar la grave avería sobrevenida en la tubería principal que inicialmente había dejado sin suministro de agua a una parte importante de la población de Arucas", añade.

Desde el consistorio apuntan que "desde el día de ayer, y con una serie de actuaciones urgentes se consiguió reducir y acotar a los abonados afectados como fueron los de la zona de la Purísima en Santidad, la zona del Carril y el Valle y la parte alta de Visvique. Todos ellos pasaron a ser suministrados por otros depósitos reguladores del municipio que por cota así lo permitió".

Durante el día de hoy han podido acotar y reducir aún más el número de afectados por el corte de suministro al habilitarse igualmente el suministro alternativo desde otro depósito municipal a las zonas de: Santidad Baja, San Francisco Javier Viejo, urbanización San Francisco Javier, Lomo Grande y Venezuela.

Durante la noche de ayer, según cuenta el concejal de aguas de Arucas, en COPE Gran Canaria, el número de abonados afectados que continúan sin suministro pasó de 5.200 a 2.300 (un 14% de los abonados del servicio con una población estimada de unas 5.400 personas), pertenecientes a las poblaciones de: La Fuentecilla, Juan XXIII, Camino de Los Alemanes, Urbanización San Fernando, Avda. Pedro Morales Déniz, Hoya de Ariñez y parte baja de Visvique.

Desde el Ayuntamiento de Arucas han pedido disculpas y se lamentan las molestias ocasionadas, siendo esta una situación ajena a la administración, e insisten en que son ellos los que han puesto desde el primer momento de la avería, todos los recursos humanos y materiales para que la solución fuera lo más rápida posible.