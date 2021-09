150 entidades internacionales exigen a La Graciosa romper con las tabaqueras

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y el colectivo Nofumadores.org han conseguido el apoyo de 150 organizaciones españolas e internacionales para exigir al Ayuntamiento de Teguise que rompa el acuerdo por el que permite a la tabaquera Phillip Morris utilizar la imagen de La Graciosa para promocionar uno de sus productos.



En concreto, estos colectivos se refieren a la promoción del dispositivo de consumo de tabaco calentado IQOS, que Phillip Morris publicita dentro de la campaña "La Graciosa sin humo".



A juicio de las organizaciones que piden al Ayuntamiento de Teguise -el Consistorio de Lanzarote del que depende administrativamente La Graciosa- que rectifique, se trata de una campaña que "incumple el artículo 5.3 del Convenio Marco sobre el Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud, ratificado por España y que, en su enunciando prohíbe específicamente el patrocinio o la participación de la industria tabacalera en acciones organizadas por organismos públicos".



Y denuncian, además, que ese acuerdo permite a una multinacional tabaquera "apropiarse de la imagen de una reserva biológica de interés mundial", La Graciosa, para "blanquear" la imagen de la industria del tabaco.



"El acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Teguise y Phillip Morris pretende hacer creer que La Graciosa se convertirá en una isla 100 % libre de humos. La realidad de este acuerdo ilegal es que una isla de alto valor ecológico y paisajístico se convierte en una plataforma para impulsar IQOS, el producto de tabaco calentado de la tabaquera", advierten, en un comunicado.



Los colectivos que impugnan ese convenio destacan, además, que "no elimina los lugares en los que fumar en la isla y sigue permitiendo el cigarrillo electrónico y el tabaco calentado haciendo expresa referencia a que se deben designar áreas para fumar ambos productos".



"Phillip Morris, además, no menciona que es el principal responsable de la contaminación por colillas en nuestras costas y a nivel mundial", apunta Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, quien sostiene que "el acuerdo debe ser rechazado por el Ayuntamiento de Teguise, por el Ministerio de Sanidad y por el presidente del Gobierno de inmediato".



"Se trata de un auténtico esperpento que busca el blanqueamiento de una compañía que produce cáncer, contamina y es la principal responsable del atraso legislativo en España en la lucha contra el tabaquismo", opina.



De igual manera opina el presidente de la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo, Francisco Rodríguez Loazano: "En sí mismo, el acuerdo es un chiste, no hay nada que el alcalde de Teguise no pueda conseguir simplemente aplicando la legislación española contra el tabaco. Es más, le permite ir más lejos sin dedicarse al uso publicitario del tabaco calentado".



De hecho, apunta que la comunidad de Control de Tabaco en España mantiene su ofrecimiento al Ayuntamiento de Teguise para "reorientar la campaña de 'La Graciosa sin humo' desde un punto de vista de la Salud Pública y el medioambiente y sin la colaboración de Phillip Morris".