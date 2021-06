Yeremi Pino entra en la burbuja paralela de Luis Enrique

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, refuerza la 'burbuja' paralela con once internacionales sub'21 que aumentan a 17 el número de futbolistas que entrenan al margen de los convocados inicialmente, por si aumentan el caso de positivos en la concentración de la Ciudad del Fútbol y tienen que jugar la Eurocopa. Entre ellos se encuentrael futbolista grancanario Yeremi Pino, que ha firmado una temporada notable con el Villarreal.



Al portero Kepa Arrizabalaga, el central Raúl Albiol, los centrocampistas Pablo Fornals, Carlos Soler y Brais Méndez más el delantero Rodrigo Moreno, se le suman este miércoles once jugadores que acaban de disputar el Europeo sub-21, y que se golearon a Lituania en el que debía ser último amistoso de la absoluta antes de la Eurocopa 2020.



Diez de los once jugadores seleccionados por Luis Enrique participaron en el 4-0 a Lituania en el estadio de Butarque, todos salvo el delantero del Villarreal Yeremy Pino que fue uno de los tres jugadores, junto a Iñaki Peña y Jorge Cuenca, que se quedaron sin debutar con la absoluta.

Pino ha firmado un año notable en el Villarreal, siendo partícipe del equipo que se impuso al Manchester United en la Europa League. El jugador formado en la estructura de fútbol base de la Unión Deportiva disputó en la temporada de Primera División 24 partidos, en los que transformó tres goles y dio una asistencia.



Entre los once elegidos de la sub-21 que interrumpieron sus vacaciones ante la llamada de la selección española, Bryan Gil es el que más experiencia tiene con tres internacionalidades. Marc Cucurella también estuvo ya a las órdenes de Luis Enrique entrenando en noviembre de 2020, antes de jugar ante Alemania un partido decisivo que acabó en goleada histórica, por un fuerte golpe de José Luis Gayá que le impidió seguir en la convocatoria.



Luis Enrique refuerza todas las líneas del campo ante la incertidumbre que se vive en la Ciudad del Fútbol tras dos positivos, el del domingo de Sergio Buquets al que se sumó el martes Diego Llorente.



Para la portería tira de Álvaro Fernández, con gran experiencia esta temporada en LaLiga Santander jugando 22 partidos con el Huesca. La defensa la refuerzan Óscar Mingueza, habitual en el Barcelona este curso, Juan Miranda que jugó 25 encuentros con el Betis y Alejandro Pozo que tuvo continuidad en el Eibar disputando 32 partidos.



Para el centro del campo se suma el liderazgo de Marc Cucurella en el Getafe y Martín Zubimendi en la Real Sociedad, más jugadores españoles que triunfan en Italia como Gonzalo Villar, en el Roma y Brahim Díaz con el AC Milan, que conectan con una de las grandes sensaciones de Primera esta temporada, Bryan Gil en el Eibar, y de Segunda, Javi Puado con el Espanyol, más Yeremy Pino del Villarreal.



El grupo de 17 futbolistas que integran la 'burbuja' paralela, permanecen concentrados en un hotel céntrico en Madrid y acuden a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para entrenarse en grupo a las órdenes de Luis Enrique, ya se ejercitarán en la mañana de este miércoles juntos.



Se someterán a test PCR diarios, tras dar negativo en los que ya se han realizado. Bryan Gil, que tuvo que ser sustituido tras sentir unas molestias musculares en el encuentro ante Lituania, está entre los elegidos por Luis Enrique.



Los once nuevos convocados son:



Porteros: Álvaro Fernández (Huesca)



Defensas: Óscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Betis), Alejandro Pozo (Eibar).



Centrocampistas: Marc Cucurella (Getafe), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (AS Roma),



Delanteros: Brahim Díaz (AC Milan), Bryan Gil (Eibar), Javi Puado (Espanyol) y Yeremy Pino (Villarreal).