Viti: "Nos vamos a dejar todo lo que tenemos para intentar conseguir los tres puntos"

Restan cinco jornadas para acabar la temporada en Primera División, y la UD Las Palmas busca en este tramo de la competición la permanencia en la máxima categoría. El primero de los encuentros será ante el Valencia este sábado, a las 17.30 horas, en el Estadio de Gran Canaria.

Sobre el partido, el futbolista del conjunto grancanario Viti indica que “es rival complicado en buena dinámica, aunque es cierto que ya no es el adversario al que nos enfrentamos en la primera vuelta. El equipo está con confianza, porque hicimos un buen encuentro el otro día a pesar de la derrota”.

El lateral derecho del conjunto amarillo afirma que “el Valencia no tiene nada que ver con el de la primera vuelta, cuando jugamos allí estaba en una situación diferente. Viene de una muy buena dinámica. Eso da confianza al jugador y, además, han hecho incorporaciones. Pero nosotros estamos en un buen momento, convencido de que nos vamos a llevar los tres puntos”.

En lo personal, Viti comenta que “en líneas generales estoy bastante bien, he ido adaptándome poco a poco a la categoría. Al principio sí noté el cambio de pasar de Segunda a Primera División, he ido cogiendo confianza con los partidos y cada vez me siento mejor. Tuve mala suerte con la lesión, porque me cortó la dinámica que llevaba. En estos encuentros intentaré subir un escalón si se puede”.

También añade el futbolista del conjunto grancanario que “la afición tiene que jugar también su partido, todo lo que sea animarnos el equipo lo va a agradecer. Cada partido es un mundo, todos los que jugamos queremos hacer las cosas mejor. Hay encuentros en los que no salen las cosas como esperas; tenemos que adaptarnos a cada situación”.