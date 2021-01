Victoria del CV Guaguas ante el Manacor

Dos puntos consecutivos de Rafael Martins daban la primera ventaja en el partido al cuadro local (2-0), ante un Guaguas que reaccionaba de la mano de Moisés Cézar, Hage y Kukartsev, pero que concedía demasiados errores propios que eran aprovechados por Manacor para superar el ecuador del primer asalto con un 14-13 a su favor, lo que llevaba a Camarero a pedir un tiempo muerto para corregir las facilidades dadas por el cuadro grancanario a su rival en el inicio del partido. El Guaguas salía reforzado ante un Manacor que veía como los grancanarios daban la vuelta al marcador, deteniendo Lluis Enric el juego con un 16-18 en el marcador para evitar el despegue de los amarillos en un partido en el que la igualdad era la nota predominante hasta el momento. Los manacorís pasaban por su peor momento en el partido, con Kukartsev y Hage marcando el ritmo, lo que unido a los errores no forzados de los locales llevaban a Lluis Enric Molada a tener que quemar su último tiempo muerto con un 17-22 a favor del CV Guaguas. Los grancanarios mantenían sin embargo su eficacia ante un Manacor que no encontraba la manera de sortear el muro defensivo de los amarillos que cerraban con autoridad el primer set con un claro 18-25 a su favor (0-1).

La segunda manga arrancaba por los mismos derroteros del comienzo del primer set, con un Guaguas que se aferraba a la inspiración de Kukartsev, Matt Knigge y Hage para mantenerse en la pelea, pero concediendo demasiados errores a Manacor, que aprovechaba los regalos de su rival y la eficacia de Ángel Rodríguez para despertar la necesidad de Camarero de solicitar un tiempo muerto con un 15-13 en el marcador. Una vez más las consignas del técnico grancanario surtían el efecto deseado por los visitantes que encontraban en Matt Knigge y Pablo Kukartsev los líderes de una remontada que culminaba el argentino con dos puntos consecutivos imparables para su rival que se veía obligado a detener el partido con 19-21 en el marcador. El Manacor lo intentaba pero el Guaguas volvía a ser implacable en el momento decisivo para cerrar el segundo set a su favor por un claro 20-25 que colocaba el 0-2 en el luminoso para los de Sergio Miguel Camarero.

Un necesitado Manacor, liderado en ataque por Ángel Rodríguez intentaba sorprender al Guaguas en el arranque de la tercera manga, pero los canarios se mostraban intratables con Matt Knigge y Hage en ataque, que conseguían despertar las alarmas a su rival que pedía un tiempo muerto con 2-5 en el marcador, para evitar el despegue de los visitantes a las primeras de cambio. Con la soga al cuello la reacción de Manacor no se hacía esperar, logrando colocar el 8 iguales con David López y Ángel Rodríguez tirando del carro, encontrando respuesta en Camarero que no dudaba en detener el partido para cortar de raíz la inercia positiva de los locales, para no alargar más de la cuenta el encuentro en la fría tarde de hoy en Manacor. La reacción de los canarios no se hacía esperar, aprovechando los errores de Manacor y sacando partido de la contundencia de Hage y Kukartsev que volvían a dinamitar el asalto obligando al técnico local a solicitar su último tiempo muerto con un 14-18 que les colocaba al borde del precipicio. El Guaguas aprovechaba la ansiedad de su rival y metía la directa para cerrar el partido por la vía rápida, imponiéndose en el tercer y definitivo set por 19-25 (0-3), para sumar la primera victoria del 2021, igualando los 43 puntos en la tabla de Teruel, que visita mañana al Barça en la Ciudad Condal.