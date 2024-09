La UD Las Palmas presenta a Fabio Silva y Essugo

La UD Las Palmas llevó a cabo la presentación de los dos últimos fichajes amarillos antes del cierre de mercado de verano, Fabio Silva y Darío Essuga.

Fabio Silva en sus primera declaraciones manifiesta: “Las Palmas fue el primer equipo que habló conmigo en mayo. El primer amor. En la vida he aprendido que las cosas surgen de forma natural", en relación a que los amarillos fueron los primeros en mostrar interés desde comienzos de verano.

Añadiendo: “Puedo dar muchas otras cosas al equipo. Puedo jugar como delantero centro, por la banda, por detrás de los delanteros. No tendré problemas porque he actuado en varias posiciones en mi carrera”.

El jugador se mostró ilusionado en competir en la máxima categoría del fútbol español: “Mi familia y mi agente siempre me aconsejan por lo que puede ser mejor para mi carrera profesional. La Liga española es la competición que más ambiciono jugar, en la que más ganas tengo de actuar. Las Palmas es el club ideal por su idea de juego, que es muy bonita y me encanta. Quiere el balón y jugarlo, para mí es el sitio perfecto”.

“Lo más importante ahora es el domingo frente al Athletic. Tengo ganas ya de hacer mi debut, de estar con mis compañeros y entrenar”, comentó en relación al próximo encuentro de liga.

“En la vida de un jugador de fútbol pueden pasar muchas cosas. Y además, hay situaciones que uno no puede manejar, eso lo dejo para mi agente. Pero era curioso el que Las Palmas fuese el primer equipo que se interesó por mí y quería compartir ese momento. Me quedé desde mayo con el dulce en la boca y ahora estoy aquí para disfrutarlo”, comentó el nuevo fichaje amarillo.

En relación al técnico señala que: “He hablado con el entrenador Luis Carrión y me ha parecido genial. Lo importante es empezar en los entrenamientos para que me transmita lo que quiere de mí”.

“Ahora soy un futbolista más completo que hace varios años, cuando no me gustaba correr a la espalda. Por los clubes que he pasado y en las ligas que he estado me han hecho un jugador más completo”, finaliza comentando Fabio Silva.

Por su parte el mediocentro defensivo Essugo, cedido por el Sporting de Portugal también comenta en su presentación: "Sé que puedo traer un juego más físico, de más contacto. Me gusta mucho jugar y salir con el balón, dar seguridad defensiva, es lo que quiero para ayudar al equipo y conseguir los objetivos", añadiendo: "Tengo buenos objetivos, es ahora una nueva etapa, es diferente, estar lejos de mi casa, todo diferente, pero sé que va a ser bueno para mi crecimiento y sé que voy a conseguir cosas buenas".