Sergio Ruiz, jugador de la UD Las Palmas: "Debemos ir partido a partido"

El centrocampista cántabro de la UD Las Palmas, Sergio Ruiz, atendió a los medios de comunicación y señaló: “Dos jugadores no hacen que un equipo funcione. Es un trabajo de los once que juegan, de los suplentes y del cuerpo técnico. Estas semanas hemos entrenado muy bien y se ha reflejado en los resultados”. Dos resultados positivos que han insuflado ánimos en el comienzo de este 2021. “No acabamos el año con las mejores sensaciones, nosotros sabíamos que podíamos dar mucho más. El parón y la energía con la regresamos fue clave para ganar al primero y al segundo. Ahora tenemos que seguir entrenando bien y continuar con la línea de estas semanas, pero no debemos marcarnos la meta del playoff, es algo que si tiene que llegar, llegará. Debemos ir partido a partido, es lo que nos hemos marcado”.

Sergio Ruiz fue un fijo en el once desde su llegada al conjunto amarillo. “Me siento bien e importante dentro del grupo, es lógico que a todos nos gusta que hablen bien de nosotros, pero eso no se me debe subir a la cabeza. Llegué sin hacer pretemporada y por una serie de circunstancias se me dio la oportunidad y supe aprovecharla”. El centrocampista ha compartido titularidad con todos los mediocentros. “Ahora me ha tocado jugar con Javi. Él me tapa las espaldas y me da libertad para poder arrancar y llegar al área. Hay muchos mediocentros en la plantilla y esa riqueza hace que compitamos bien”. Sergio Ruiz también fue cuestionado por la poca regularidad de resultados en la primera vuelta. “En la primera vuelta no fuimos capaces de ser regulares. Un equipo que quiere aspirar a estar arriba tiene que competir tanto con los equipos de la zona alta, como los de la baja. Hay partidos como Sabadell o Cartagena, que no estuvimos a nuestro mejor nivel. Ese es un aspecto que debemos cambiar en esta segunda vuelta”, sentenció.