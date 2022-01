El Rocasa Gran Canaria recibe al Zonzamas Lanzarote

El Rocasa Gran Canaria retoma su pelea en la Liga Guerreras Iberdrola este fin de semana con un derbi canario que les va a enfrentar con el Zonzamas CICAR Lanzarote en el Antonio Moreno. Las amarillas llegan a esta cita con la moral alta tras su gran victoria en la EHF European Cup ante el Izmir BSB SK después de superar una de las semanas más difíciles de su historia, pero ahora toca volver a remangarse para poder continuar en la batalla por conquistar la liga.

El Zonzamas CICAR Lanzarote debutaba este mismo curso en la Liga Guerreras Iberdrola, por lo que este será el primer enfrentamiento con las amarillas en la élite. Sin embargo, sí que se han visto las caras en partidos amistosos como los que se jugaron este verano durante la Copa Gobierno de Canarias. En ambos duelos celebrados en esta pretemporada salió victorioso el Rocasa por 24-31 y 27-22.

Después de superar el Last 16 de la EHF European Cup, el Rocasa vuelve a competir en la Liga Guerreras Iberdrola sabiendo que cada partido va a ser muy importante para el título. En su pelea con el Super Amara Bera Bera cada choque cuenta y, ahora que el torneo doméstico vuelve a iniciarse para ellas, saldrán con muchísima motivación con el objetivo de sumar su primera victoria liguera de 2022.



Enfrente estará un Zonzamas que no conoce la victoria en lo que llevamos de Liga y que llegará a Gran Canaria necesitado, pero eso no será una excusa para las de Robert Cuesta. Las Guerreras de Telde tienen claro cuál es el camino para seguir en la lucha por el título y no quieren desviarse, por lo que en este inicio de año, en el que han demostrado estar preparadas para superar obstáculos, no quieren fallar.



El Rocasa es segundo clasificado de la Liga Guerreras Iberdrola con 16 puntos. Alba Spugnini (65), Sayna Mbengue (60) y Katarina Pavlovic (50) son las máximas goleadoras del conjunto amarillo tras haber disputado 10 jornadas de campeonato.