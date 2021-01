El Rocasa Gran Canaria ya está en cuartos de final de la EHF European Cup

El arranque del Rocasa fue sin titubeos. El conjunto teldense puso la directa y en muy pocos minutos habían puesto una distancia más que considerable en el marcador. La ventaja obtenida en el día de ayer dio alas, pero eso no significó, ni mucho menos, un exceso de confianza. Más bien todo lo contrario, ya que el control del partido fue absolutamente teldense (6-1). Con Zygoura como principal referente ofensivo con 3 goles, el cuadro insular obligó al HZRK a parar el partido. La defensa de las amarillas funcionó y eso fue un punto importante para evitar que las bosnias recortaran distancias, algo a lo que se sumó varios contraataques que se convirtieron en goles fáciles. La escuadra balcánica mejoró, pero el Rocasa puso la directa y cada golpe recibido era respondido con creces por las canarias. Con un ritmo anotador vertiginoso, las teldenses fueron directas sin pisar el freno y castigando, ataque tras ataque, la portería de su rival. De hecho, la superioridad fue demoledora hasta el punto de alcanzar una ventaja prácticamente insalvable (17-4).

Ni siquiera las inferioridades numéricas le hacían daño a un equipo, el de Carlos Herrera, que volaba sobre la pista. El lenguaje corporal de las grancanarias desprendía una seguridad que se mostraba en el marcador y en las sensaciones a la hora de jugar. El HZRK Grude no encontró modo ninguno de frenar el vendaval que se le vino encima, aunque continuaron peleando. Pese a los intentos de las bosnias por recortar distancias, la concentración defensiva también funcionó, lo que era otro aspecto más a valorar. El Rocasa lo estaba bordando, demostrando su potencial y sin ni un ápice de relajación pese a la situación de ventaja tan amplia que experimentaban. Con un marcador muy abultado apareció el descanso. Herrera rotó durante toda la primera mitad y sus chicas respondieron con creces, todas ellas, sin excepción. Cuando les tocó saltar a pista mantuvieron siempre el mismos ritmo y el choque parecía ya, a falta de media hora, más que resuelto (27-10). Tras el descanso, el Rocasa bajó un poco el ritmo de partido, pero su superioridad continuó manifestándose con claridad. Las bosnias, eso sí, no desistieron y siguieron trabajando, un aspecto que igualó tanto el encuentro como el marcador parcial de esta segunda mitad. Era evidente que el partido cambió por el marcador, aunque eso no impidió a ningún equipo hacer lo suyo.De las manos de Jovana Ilic llegaron entonces varios tantos con los que las balcánicas consiguieron coger mejores sensaciones que durante toda la primera mitad. Desde los siete metros las de Grude encontraron una vía para empezar a ver portería, algo que fue respondido con contundencia por las grancanarias, que tampoco se quedaban atrás (35-16). Pasaron los minutos y el intercambió de golpes no cesó pese a todo. El Rocasa volvió a hacer daño en transición con suma facilidad.

Con el final del encuentro siendo un trámite para el conjunto insular y un reto para el HZRK Grude por sus intentos por seguir mejorando su marcador, los minutos fueron pasando en favor de un Rocasa que pisa fuerte. En esta nueva aventura europea el conjunto grancanario tiene la ambición de soñar con los pies en suelo, pensando partido a partido y ronda a ronda. En una eliminatoria casi perfecta, siendo capaces de sacar adelante el duro partido de ida y rematando la faena con superioridad en la vuelta, el equipo grancanario se invita a sí mismo a una nueva eliminatoria, dejando claro con su doble victoria sobre Grude que hay que tenerlas en cuenta en la pelea por el título, aunque Filomena estuvo a punto de impedirlo (43-18).