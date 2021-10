Porfi Fisac: "La victoria del Andorra es justa"

Porfi Fisac analizó la derrota ante el Andorra (87-71). El entrenador del CB Gran Canaria señaló que "hay que felicitar a MoraBanc Andorra porque son justos vencedores. Desde el principio se han mostrado mejores, con mayor empuje, con mejor porcentaje. Nos hemos podido meter en el partido, pero en la parte final su grado de acierto, y la buena preparación de partido, les han dado la victoria".

Sobre las técnicas que le señalaron, Fisac indicó que "no me gustaría centrarme mucho en mi persona. Me gustaría que se lo preguntasen a ellos. No ha sido nada justo cómo me han tratado. En 10 años que llevo en la liga, no está bien que en el primer cuarto, no sé por qué motivo. Desde luego, en ninguna de las dos he dicho ninguna palabra a nadie. Respeto a los entrenadores".

Además, el técnico del cuadro isleño afirmó en relación al Andorra que "el calendario les ha marcado tres partidos fuera de inicio. Es difícil con ese calendario. Han sacado este partido, son muy buen equipo y lo van a hacer muy bien".

El Gran Canaria se sitúa tras las cinco jornadas disputadas con 3 victorias y 2 derrotas, y ya prepara el partido del domingo 17 de octubre en el Gran Canaria Arena ante el Coosur Real Betis.