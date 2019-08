Pepe Mel alza la voz

Tras el último partido de pretemporada ante el Lanzarote, el técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, abordó varios asuntos sobre la situación actual del equipo. Por un lado se mostró satisfecho con los rendimiento de los jugadores que tiene, pero por otra parte, se mostró preocupado por la incertidumbre que vive el club, sobre todo en relación a la inscripción de futbolistas, y no saber a día de hoy con que futbolistas podrá afrontar el comienzo de la temporada. Mel señaló "Hay jugadores que no están inscritos, que no tienen ficha, como son Kirian, Alex Suárez y Drolé.Tengo que esperar a ver con quién puedo contar o con quién no. Vamos a solucionar nuestros problemas y luego hablemos de los fichajes. Tenemos gente aquí que no podemos inscribir".