Pascual Saurín: "Esta victoria nos da tranquilidad"

Pascual Saurín, técnico del CV Olímpico, analizó la victoria (3-0) ante Haro Rioja en el Centro Insular de Deportes. El entrenador del conjunto grancanario señaló "esta liga se está haciendo muy pesada y muy complicada con tantos desplazamientos y partidos. No estamos acostumbrados a eso. Al final vamos sumando victorias que son importantes como esta. Haro venía jugando bien, es un rival que pone las cosas difíciles y nosotras veníamos de dos derrotas. Eso te merma mucho la confianza a la hora de jugar y hoy hemos sacado un partido muy difícil. Los dos primeros sets los podía haber ganado cualquiera y esta victoria nos da tranquilidad de haber sumado uno más".

Saurín afirmó "Haro en el segundo set ha marcado muy bien el ritmo desde el principio. Nosotras lo hemos pasado con dificultades y, de repente, las cosas han cambiado. Hicimos un doble cambio y salió bien. El equipo se rehízo. Ya en el último set creo que a Haro le ha pesado el cansancio que lleva acumulado y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Nosotras lo hemos podido sacar adelante y a priori era bastante complicado. Tenemos que estar contentos". Sobre el próximo encuentro, el entrenador del equipo isleño indicó "el partido contra Avarca Menorca no va a tener nada que ver con lo que pasó en la primera vuelta y ha llovido mucho. Esperamos un partido entre el primer y el tercer clasificado. Evidentemente, lo que se espera un partido vibrante, emocionante y en el que haya igualdad. Nosotras tenemos que pensar en las cosas que tenemos que hacer bien y Menorca tendrá que plantear su partido sabiendo que no va a ser cómodo. Tenemos que centrarnos en nosotras, en coger confianza y en que el cansancio no nos pese, eso es lo que tenemos que manejar ahora porque llevamos muchos viajes y eso nos puede pesar".