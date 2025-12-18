Nico Benedetti: “Estoy preparado para jugar"

“Estoy preparado para jugar, aunque tuve un tiempo de descanso. He entrenado por fuera. Conocía al club, porque sigo mucho al fútbol español", indicó Nico Benedetti es su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas.

“Viendo los partidos de Las Palmas observo que le gusta generar, con mucha posesión de balón. Lo trata bien, se junta con pases cortos. Eso me beneficia porque me gusta estar en contacto con el balón. Es donde mejor puedo ayudar al equipo. Mientras más contacto tenga con el balón van a suceder cosas. Las Palmas es un equipo que me permite tener facilidades, espero acoplarme con los compañeros”, afirma Nico Benedetti.

También comenta el nuevo jugador de la UD Las Palmas que "en un equipo grande como Las Palmas siempre hay competencia interna, con jugadores con trayectoria acá. Vengo a competir, a tener sana competencia. Ya hablaré con el míster para que explicarme qué es lo que quiere de mí”.