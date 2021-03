María González: "Es una gran noticia para el Rocasa Gran Canaria poder disputar la Copa de la Reina en casa"

La jugadora del Rocasa Gran Canaria, María González, analizó la disputa de la Copa de la Reina en Gran Canaria, en concreto en Telde. La capitana del equipo teldense indicó "debemos de estar orgullosas de participar y de que se pueda celebrar además en nuestra casa. Es importante no solo para el Rocasa Gran Canaria, sino también para todo el balonmano femenino en general. Es una noticia que asimilaremos durante estos días y la prepararemos de la mejor forma, porque son muchos años sin poder disfrutar de una Copa de SM La Reina aquí y es un privilegio poder volver a vivirla en Telde y en Gran Canaria. Estoy muy contenta con la noticia y ya tocará pensar en ella, porque ahora tenemos unos días de descanso para después apretar los dientes para afrontar lo que nos queda, que es la mejor parte de la liga".

María González afirmó "para mí es un privilegio jugar en casa, aunque somos conscientes de que vivimos momentos complicados, porque los pabellones no se pueden llenar, que hay dudas sobre si podrá haber o no aficionados en las gradas, pero esperamos que al final la pandemia esté más o menos controlada y que en mayo aunque no sea con aforo completo, que podamos contar al menos con un aforo reducido, porque para nosotras sería un premio a un año difícil".