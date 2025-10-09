Luis García: "Le doy una importancia máxima a no encajar"

La UD Las Palmas visita este viernes el Estadio Nuevo Los Cármenes para disputar la novena jornada de la temporada. Sobre el rival, Luis Garcia afirma que "el Granada tiene menos puntos de los que merece y es agresivo en fase ofensiva. Vienen de una dinámica positiva. Lo más importante para nosotros es estar estables y, de esa forma, daremos más valor a los goles que podamos conseguir”.

También comenta el entrenador del equipo amarillo que “en la posición de Kirian, en caso de jugar con doble pivote, tenemos que ser capaces de jugar un poco más altos. No puede ser un doble pivote fijo, estático. Lo importante es que sepamos el partido que debemos jugar”.

La plantilla es amplia y con talento, por ello explica el entrenador de la UD Las Palmas que “hablan de rotaciones y cambios. Lo importante es que todos los jugadores pueden participar. La semana ha sido más corta para preparar el partido, pero siempre tenemos opciones para tirar de todos. Los que más participaron han recuperado bien y tenemos confianza en toda la plantilla”, señala el técnico del conjunto grancanario.

Para Luis García es fundamental el trabajo defensivo e indica que “le doy una importancia máxima a no encajar. Todos sabemos lo importante que es. El compromiso del equipo es máximo. Eso nos llevará indirectamente a poder estar más cerca de nuestros objetivos. El equipo tiene que estar concentrado, y de esa manera estaremos más unidos”.