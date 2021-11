Lucía Varela, jugadora del CV Gran Canaria: "Hemos salido muy concentradas"

Lucía Varela analizó la victoria del CV Gran Canaria en el partido de ida de la eliminatoria de la CEV Cup. La jugadora del CV Gran Canaria señaló que "creo que hemos salido muy concentradas desde el principio y eso nos ha ayudado a entrar bien el partido. En el tercer set ellas han sacado muy bien y a nosotras nos ha podido un poco la presión de querer sacar el partido cuanto antes. Aun así, lo más importante es que hemos conseguido una victoria que es muy importante".

Además, Lucía Varela indicó que "jugar fuera siempre es más difícil que jugar en casa. Va a ser un partido más difícil que el de hoy, así que tenemos que salir muy concentradas, igual que hoy, para poder pasar la eliminatoria allí en Eslovenia. Yo me he encontrado bastante bien. Creo que en el primer set he estado muy bien. He estado bien sacando y también bloqueando. Estoy muy contenta".

Por au parte, el entrenador del conjunto grancanario, Pascual Saurín afirmó que "era un partido exigente. El equipo esloveno creo que se ha visto sorprendido por nuestro saque, que ha sido muy regular y muy contundente. Eso nos ha abierto camino en el partido. Nos hemos llevado con facilidad los dos primeros sets, aunque a partir del tercer set el partido ha cambiado y ya hemos podido ver el potencial que tiene Maribor".