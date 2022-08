La UD Las Palmas comienza la temporada con un empate

García Pimienta decidió en la primera formación titular de la Liga 2022-23 tres debuts de jugadores que son refuerzos de este verano: Sidnei en la defensa, Álvaro Jiménez en uno de los costados y Marc Cardona en la delantera amarilla. El resto de los jugadores ya eran socios de plantilla de la pasada temporada, con una línea continuista en el estilo que ya fue reconocible en el sector final del calendario anterior. Así ocurría desde el primer movimiento del balón.

El grado de dificultad que ofreció el Zaragoza durante todo el encuentro era alto. Las Palmas organizaba sus jugadas en la búsqueda de fisuras en las nutridas líneas aragonesas. Y en tres ocasiones antes de la primera media hora los amarillos probaron. Dos disparos de Marc Cardona y Viera los rechazó el portero Cristian Álvarez. Y otra buena combinación en el área la malogró el capitán grancanario al golpear al aire en vez del balón.

Los futbolistas amarillos no bajaron su insistencia, pero no volvieron a encontrar nuevos remates antes del descanso. Tenían más balón que su rival y también arriesgaban para encontrar el arco de la portería de Naciente. El dato preocupante del primer periodo fueron las tres tarjetas amarillas que recibieron los jugadores locales (Sidnei, Loiodice y Eric Curbelo, por este orden) antes de la tregua. Se vieron forzados a cometer faltas para cortar avances en contragolpe de los visitantes. Aunque el peligro real no había alcanzado la parcela dominada por Álvaro Valles.

El primer disparo rival llegó casi a la hora de juego, tras un libre directo ejecutado por Vada que golpeó en la barrera. Ocurría instantes antes de que Curbelo salvara cerca de la línea de gol otro intento de Gámez. Las dos acciones activaron las señales de alerta en el equipo local.

El encuentro despertó en la media hora final del segundo periodo, con algunas costuras más sueltas quizá por el cansancio y el desgaste. Álvarez volvió a intervenir a disparos de Marc Cardona y Jonathan Viera, rechazando con sus guantes los nuevos intentos grancanarios en un arreón de entusiasmo general.

Hubo un momento cumbre: La Sala VAR intervino y deshizo un penalti señalado al Zaragoza en el minuto 75, tras jugada entre Loiodice y Chavarría. Pareció que hubo contacto al francés, no ratificado en el vídeo-arbitraje. Pese a ese contratiempo, Las Palmas se alzó para afrontar los últimos minutos de la velada.

García Pimienta refrescó algunas de sus líneas y sus jugadores siguieron buscando el gol del triunfo hasta el minuto 95. Pero de nuevo el portero Cristian Álvarez se lució con una gran intervención personal a disparo de Eric Curbelo, en el tiempo extra. El zaguero había subido al ataque, pero su lanzamiento de nuevo encontró el guante del protagonista visitante en la noche grancanaria. El resultado no se movió y finalizó con empate a cero goles.