Kukartsev: "El Guaguas Las Palmas está haciendo un equipo fuerte"

El CV Guaguas Las Palmas sigue preparando el equipo de cara a la temporada 2020-2021. Uno de sus jugadores, Pablo Kukartsev señaló "me parecía un proyecto muy bueno. Siempre me gusta estar en equipos con posibilidades de ganar títulos y el Guaguas está haciendo un equipo fuerte que esperemos que intente ganar muchos".

Además, también indicó Kukartsev "al principio tenía dudas por empezar un proyecto desde cero, pero hablando con Sergio Camarero y el presidente me dieron muchos avales para confirmarme que no iba a haber ningún problema y que el equipo va a estar al 100%, me contaron cuáles iban a ser los jugadores, la estructura del equipo y me decidí por venir aquí al final”. Sobre la temporada y los rivales del conjunto grancanario afirmó "estoy viendo que va a ser una temporada muy interesante y de muchísimo nivel. Pienso que cualquier equipo puede dar la sorpresa. Creo que esto es bueno y lo que necesitaba la Superliga".