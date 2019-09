Jonathan Viera ya está disponible

Jonathan Viera podrá jugar ante el Almería, siempre que lo estime conveniente el entrenador de la UD, y es que el jugador grancanario después de varias semanas ejercitándose aparte del grupo ya podrá colocarse la camiseta con el "21" que llevará hasta el mes de enero. La vuelta de Jonathan Viera al once de la UD Las Palmas será en sustitución de Pedri, que se encuentra con la selección sub 17 y no podrá actuar con el equipo amarillo en las dos próximas jornadas.