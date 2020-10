Javier Beirán, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Somos los primeros que queremos cambiar la situación"

Javier Beirán, jugador del Herbalife Gran Canaria, explicó que su ausencia en el partido de Liga ACB ante Unicaja de Málaga fue por decisión técnica "el domingo pasado contra Unicaja yo estaba disponible pero por decisión técnica, el entrenador decidió que no jugara. Intentó buscar un cambio y fue su decisión. Lógicamente no fue de mi agrado, porque siempre quiero jugar, pero lo acepté y he hecho lo que he hecho siempre: ser profesional y trabajar más, animar al equipo en el banquillo. No ha habido ningún encontronazo, fue una decisión técnica. El miércoles las cosas volvieron a su camino, lo único que queremos es que las cosas salgan bien".

Sobre el partido ante Obradoiro de este fin de semana, Javier Beirán tiene claro que es un partido importante, ya que "el domingo tenemos una final. Mejoramos un poco contra Unicaja, pero no fue suficiente. En Turquía jugamos mejor pero necesitamos más. El nivel dado en los dos últimos partidos no es suficiente para jugar contra un Obradoiro que está jugando muy bien, que lleva cuatro victorias. Les están funcionando bien los fichajes: Birutis, Roberson, y con un entrenador que lleva diez años en el club. Han cambiado un poco el sistema de juego pero sigue siendo un equipo con muchas salidas de tiradores, con ventajas, y que nos lo pondrán muy difícil durante los cuarenta minutos. Tenemos poco tiempo para preparar el partido pero no puede ser una excusa. Debemos trabajar para que el domingo tengamos una buena respuesta y podamos cortar la racha consecutiva de cinco derrotas". También indicó el jugador del conjunto grancanario "el equipo está unido. Lógicamente la confianza no es la misma cuando hay unas expectativas y los resultados no son los que queremos. En esos momentos la confianza disminuye, cuesta más que salgan bien las cosas. Pero tocamos fondo ya, y estamos yendo para arriba aunque el juego no es el que todos desean, pero poco a poco se ven mejoras en muchos aspectos del juego. Estamos en esa línea para intentar revertir esta situación. Creo que estamos unidos, que estamos por debajo de donde teníamos que estar, y somos los primeros que queremos cambiar la situación".