Januzaj: "Quiero recuperar mi mejor versión como jugador"

Adnan Zanuzaj fue presentado esta mañana como nuevo jugador de la UD Las Palmas, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. La nueva incorporación amarilla destacó que "Las Palmas es un equipo al que le gusta mucho jugar a la pelota, creo que este año puede ser muy bonito por la calidad que tiene el grupo, me ha gustado mucho lo poco que he visto en el entreno de hoy. Puede ser una temporada muy bonita".

En relación a sus caracteríscas y su actual estado físico tras no haber sido habitual en el Sevilla en las dos últimas temporadas, el jugador comentaba lo siguiente: "El talento nunca se pierde, he nacido con eso y vengo con muchas ganas de poder jugar y hacer una gran temporada. Me siento bien físicamente, obviamente tengo que conocer más al grupo pero vengo de hacer también la pretemporada en Sevilla".

Es un jugador que se maneja bien en las dos bandas e incluso como interior: "Me gusta jugar en cualquier posición, soy polivalente y lo que quiero es ayudar al equipo".

El belga sabe que el no haber jugado de forma habitual con el Sevilla ha sido un paso atrás en su progresión y comentaba: "Quiero recuperar mi mejor versión como jugador y estoy convencido de que así será. Me han hablado muy bien del club jugadores como Willian José y De la Bella y no fue muy complicado decidir venir. Pimienta también me comentó que Las Palmas era un buen destino para mi fútbol. Quiero demostrar todo lo que puedo seguir haciendo, creo que puedo estar en el mejor momento de mi carrera".

A pesar de haber competido a buen nivel con una real con metas europeas y con su selección a muy buen nivel, ya probó las mieles de la lucha por la permanencia con el Sevilla por lo que no le echa atrás el hecho de que la Unión Deportiva tenga como meta la salvación: "No siento presión, al final hay que intentar ganar cada partido y si empezamos a poner presión se hará difícil, debemos ser positivos".