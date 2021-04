El Herbalife Gran Canaria cae ante el Barcelona

Fisac repetía el quinteto inicial que saltó al Olímpico de Badalona 72 horas para conseguir la victoria ante el Joventut. Los isleños recibían al todopoderoso Barça con la ilusión de prolongar la gran racha de resultados en Liga Endesa.

El técnico grancanario pronto se vio obligado a parar el choque. Olek Balcerowski anotó en el primer ataque de partido convirtiendo un gancho sobre Pau Gasol, pero los de Jasikevicius llevaron pronto la voz cantante. Un triple de Abrines, una canasta de Mirotic, y cuatro puntos de Higgins (2-9, minuto 4), provocaban el tiempo muerto del entrenador segoviano, que buscaba activar a los suyos.

La defensa blaugrana seguía rindiendo a un altísimo nivel, y el ataque carburaba a las mil maravillas. No tardó el Barça en obtener una ventaja de dobles dígitos, ante un ‘Granca’ que sufría para mover su casillero de puntos. Nikola Mirotic exhibía su mejor versión, consiguiendo una ventaja de 14 puntos con cuatro triples convertidos de enorme mérito. A cuatro minutos del final del cuarto, debutaba Marcis Steinbergs con el primer equipo. Los puntos del ala-pívot internacional con España (9-23, minuto 8) ponían una diferencia importante para los visitantes. Al término del primer parcial, los isleños debían cambiar cosas para apretar la contienda (17-31).

El Barça, que firmó una serie de tiro de 6/8 desde más allá de 6,75 en el primer cuarto, arrancó el segundo acto anotando otro triple. Fue Roland Smits quien cogió el testigo dejado por Mirotic para alargar la ventaja visitante. El equipo culé seguía mostrando su versión más sobresaliente, dejando pocas opciones a un voluntarioso conjunto grancanario. El parcial de salida de los culés fue de 0-8 (17-39, minuto 13), y amenazaba con romper de forma definitiva el encuentro con mucho tiempo aún por delante.

El Herbalife Gran Canaria no era capaz de encontrar su juego y el Barça seguía sumando con facilidad, incluso, en tiros bien defendidos. Kuric, Hanga y Smits no fallaban y seguían martilleando el sufrido aro claretiano. Los de Jasikevicius no quitaban el pie del acelerador (22-49, minuto 17) y la diferencia en el marcador era notable. El conjunto grancanario buscaba maneras de parar el caudal ofensivo catalán y, al mismo tiempo, sumar en el otro aro, logrando un parcial de 15-4 que permitía a los locales soñar (37-53).

Okoye cerró el segundo cuarto sumando de tres sobre la bocina, y abrió el tercero anotando también desde más allá de 6,75. El ‘Granca’ logró recortar las distancias hasta los 12 puntos, pero el Barça siguió haciendo daño desde el triple. Abrines se sumaba a la fiesta, y Pau Gasol, con un 2+1, disparaba de nuevo en el marcador a los culés. Mirotic, totalmente solo, clavaba su quinto lanzamiento exterior (41-61, minuto 24) para cortar las alas grancanarias.

El conjunto claretiano peleaba como podía ante el enorme acierto del Barça y, en especial, de Nikola Mirotic. Dos tiros libres de Sean Kilpatrick (48-66, minuto 27) rebajaba la desventaja por debajo de la veintena, pero Calathes respondía anotando un triple limpio. El equipo blaugrana no concedía ni el más mínimo terreno a un Herbalife Gran Canaria que intentaba sin éxito agarrarse al encuentro (56-74).

Con diez minutos por disputarse, la remontada se antojaba una misión imposible. Los chicos de Porfi Fisac no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento, peleando con buena actitud e intentando todo lo posible cerrar la noche con las mejores sensaciones posibles.

Un triple de Albicy y un mate en transición de Costello (69-83, minuto 35) permitía al ‘Granca’ acercarse relativamente en el luminoso. Los insulares no dejaron de pelear hasta el final, mostrando un gran coraje y buena actitud. Sin embargo, resultó imposible remontar la ventaja que el Barça obtuvo desde el primer cuarto, y la buena racha amarilla llegó a su fin.