El CV Guaguas se clasifica para los cuartos de final de la CEV Cup

La energía de ambos conjuntos se hizo notar desde el principio. Si bien el Guaguas fue capaz de adelantarse primero en el marcador, algunos errores marcaron su inicio. Sin embargo, el equipo amarillo mejoró mediante una gran defensa en la red, en las recepciones y realizando buenos saques. De ese modo, el Haasrode Leuven se vio obligado a pedir un tiempo muerto rápido (9-5).

Los belgas reaccionaron y recortaron distancias, aunque los jugadores de Sergio Camarero se mantuvieron firmes por delante, aunque tenia que mejorar nuevamente la recepción, ya que era clave para poder encontrar algo más de estabilidad en el juego. Lo importante era estar con más calma a la hora de intentar cerrar el set a su favor. Llegó entonces el primer momento caliente (20-18).

Haasrode Leuven encontró mejor ritmo y se aprovechó de los errores del Guaguas en la recepción. El cuadro belga se vino arriba en el instante clave para darle la vuelta al marcador (21-23). No obstante, los grancanarios sacaron adelante la situación con garra, sin venirse abajo y sin ceder un solo centímetro. Por esa razón, tras un intercambio de golpes, Yadrián Escobar cerró el set por un largo 27-25 (1-0).

Después de ganar una primera manga que era vital, el Guaguas necesitaba reencontrar sensaciones. La superioridad de los insulares en el primer set había estado en la red, por lo que había que insistir en eso para volver a sumar y cerrar la serie. No obstante, Haasrode Leuven dominó en el inicio de una nueva manga hasta el punto de que llevaron a Sergio Camarero a parar el partido (0-5).

Tras ese parón, el Guaguas salió más entero y devolvió el parcial de 5-0 a los belgas. La personalidad con la que estaban jugando los grancanarios era notable y en el cara a cara respondían de maravilla con Almansa como líder. A partir de ahí, el set cambió. A los locales les empezaron a salir las cosas y Yadrián Escobar continuó martilleando la pista del Haasrode Leuven para firmar la escapada (15-9).

Ahora sí que sí, el conjunto isleño solucionó sus problemas y elevó su nivel de forma clara. Los belgas no pudieron parar entonces el vendaval amarillo. A pesar de eso, Haasrode Leuven volvió a poner contra las cuerdas a un Guaguas que, pese a volver a estar algo irregular, pudo cerrar la manga y la eliminatoria por 25-21 (2-0).

Con el trabajo finalizado, el Guaguas no quiso bajar el listón y luchó por finiquitar el encuentro por la vía rápida. La salida de los amarillos fue muy buena y pronto lograron una ventaja cómoda sobre la que construir el set. El Haasrode Leuven ya no parecía tener fuerzas para alargar el partido, aunque sí que dieron la cara con el objetivo de no bajar los brazos ante un equipo, el isleño, que puso la directa (15-8).

Sin demasiadas contemplaciones, los grancanarios se hicieron fuertes con mucha solvencia y no dieron más opción a los belgas. El conjunto insular se ha dado el derecho a seguir soñando en la competición europea tras cerrar esta eliminatoria con un marcador de 25-20 en el tercer set (3-0).