El Gran Canaria busca mantener “buenas sensaciones” ante el Hapoel Tel Aviv

El entrenador del CB Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha explicado este lunes que el partido de este miércoles en casa del Hapoel Tel-Aviv “es importante” para su equipo “de cara a mantener su juego y sus buenas sensaciones”.



"El conjunto israelí es un equipo muy físico, completo y que juega muy bien. Tienen jugadores que pueden desequilibrar el partido en cada posición. Vamos a estar en una cancha con un gran ambiente”, ha señalado el técnico de la plantilla grancanaria en un comunicado.



Por su parte, el "Granca" propondrá "un plan efectivo de manera colectiva y sin olvidar el 1 contra 1, algo que ellos usan para sumar puntos donde no los hay”, según ha apuntado Lakovic para adelantar que sus jugadores “física y tácticamente tendrán que estar bien” para hacerse con la victoria.



El entrenador ha considerado que se trata de “un partido importante” para los grancanarios, “no tanto por el resultado o la clasificación, sino para mantener su juego y sus buenas sensaciones”.



Por ello, en el encuentro, ha dicho, “deben regular bien los minutos para no cansar demasiado al equipo”, además de “hacer las cosas bien dentro de los minutos que cada uno disputa”.



“Salir de allí con victoria o derrota no creo que cambie mucho, pero sí debemos salir con buenas sensaciones”, ha remarcado.



En cuanto al estado de la plantilla, Jaka Lakovic ha aseverado que “está bien” y viajará con doce jugadores a Tel-Aviv.



Sin embargo, hasta pasado el entreno de hoy el equipo no sabrá si puede contar para el viaje con Oliver, quien aún no está “al cien por cien, pero va mejor”.



El jueves se unirán dos jugadores más en Valencia, para disputar el choque del domingo en tierras valencianas, añade.



El entrenador se refiere también este lunes al rendimiento de su equipo y ha considerado que éste “ha entendido cómo debe afrontar los partidos para tener opciones de ganarlos”.



“Este cambio se ve en la mentalidad y en cómo afrontamos los partidos defensivamente. Este camino nos puede llevar a ser exitosos. Siempre procuro trabajar para mejorar y estoy contento, pero siempre se puede hacer mejor”, ha concluido.



El encuentro entre el Hapoel Tel-Aviv y el CB Gran Canaria, enmarcado en la jornada 14 de Eurocup, se disputará este miércoles 8 de febrero a las 18:00 horas en el Shlomo Group Arena de Tel-Aviv (Israel).