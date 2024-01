García Pimienta: "Tenemos que ser valientes y competir el partido como lo hacemos siempre"

Es jueves, la UD Las Palmas recibe al Barcelona en el Estadio Gran Canaria. Sobre el partido, García Pimienta señaló que "es un partido especial, he estado allí muchos años. Lo estamos preparando exactamente igual que el resto de partidos. Quizás tengamos menos el balón de lo que nos gustaría, por lo que tenemos que ser valientes y protagonistas, todo pasa por ir a competir el partido como lo hemos hecho siempre".

También indicó el entrenador del conjunto grancanario que "quiero darle las gracias a la afición por llenar el estadio, Las Palmas se merece jugar este tipo de partidos y que el equipo lo dé todo. A ver si somos capaces de conseguir un resultado positivo".

Además, también afirmó que "es una pena la baja de Pedri, firmaría que los 25 jugadores que hay en cada plantilla estén disponibles siempre. Es una pena que las lesiones le están marcando demasiado, pero todavía le queda muchísimo recorrido. Le deseo lo mejor y que se recupere lo antes posible para que siga disfrutando del fútbol".

Sobre Moleiro comentó que "está muy motivado, no imaginábamos que fuera a ir tan rápido en su recuperación. Me atrevo a decir que va a ir convocado. Fabio está haciendo prácticamente casi todas las tareas. Lleva cuatro meses parado y no le vamos a meter presión".