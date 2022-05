García Pimienta, técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, atendió a los medios en la mañana de hoy. “El equipo está muy bien, ha creído desde el primer momento en que las cosas iban a salir bien y llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros. Vamos a tener que hacer las cosas bien en El Molinón para poder ganar y estamos convencidos de que lo vamos hacer”. El técnico se mostró muy “orgulloso de poder pertenecer a esta gran familia. Esta comunión no la podemos perder y queremos que vaya más allá y seguir compitiendo más allá de este partido”.

La Unión Deportiva Las Palmas llega al último partido de Liga tras enlazar una racha de resultados muy positiva. “Llegamos en muy buenas condiciones. Nadie se quiere perder ningún entreno, ni ninguna tarea. Llegamos estando donde queríamos estar. Ojalá podamos jugar los playoffs que es lo que queremos”. Si hay algo que tiene claro es que “el domingo tenemos que ir a ganar porque pueden pasar muchas cosas. Vamos a sacar un once competitivo. La gente está ilusionada y con ganas. Cuando un equipo se acostumbra a ganar se debe seguir así”.

Para el partido en El Molinón los amarillos cuentan con la baja de Jesé. “Tenemos claro que vamos a centrarnos en este partido. Jesé no estará por lesión, por lo que habrá un cambio seguro en el once. Hernàni ya está entrenando bien y con el resto del grupo, por lo que si mañana no pasa nada tenemos opción de que entre en la convocatoria. Vamos hacer las cosas bien en El Molinón y ya después pensaremos en lo que viene”.

García Pimienta se reencuentra con Abelardo y si hay algo que tiene claro es que “en el Sporting, tanto el entrenador y los jugadores son profesionales, juegan en casa y con su afición, tengo claro es que saldrán a ganar el partido. Ellos no se juegan nada a nivel clasificatorio y nosotros sí; eso es lo que espero que se vea en el campo. Que nosotros salgamos a por todas. Si nosotros no salimos al 100% no vamos a ganar este partido”.

“Peñaranda está convocado y los jugadores tienen la obligación de ir con su selección. Le deseo lo mejor y ojalá tenga muchos minutos. Esperemos que llegue al final, a la última semana y nosotros sigamos compitiendo”. Por el contrario, “Pejiño está en plenas condiciones y la competencia es máxima. Está a disposición y ojalá pueda tener minutos”. “Nos ha costado muchísimo trabajo llegar hasta aquí y todos sabemos que los deberes no están hechos, todos los que estamos aquí jugadores y staff lo saben. Buscamos hacer un gran trabajo. No miraré los resultados de otros campos hasta el final del partido”.

La comunión de la plantilla es muy importante. Hay mucha unidad y sale de ellos compartir tiempo juntos. Hay muy buena sintonía y esa es la clave. Es un trabajo de todos y principalmente, de los jugadores”.