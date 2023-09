García Pimienta: "Jugando en casa y ante un rival directo tenemos que ganar"

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavier García Pimienta, considera que el Granada, al que recibirán el próximo domingo en Gran Canaria, es un "rival directo" por la permanencia al que tienen que "ganar", aunque para ello necesitan estar "más acertados" en las "muchas ocasiones de gol" que están generando en los últimos partidos.



El técnico catalán ha manifestado este viernes en rueda de prensa que el "ejemplo" a seguir es el anterior encuentro en casa, ante la Real Sociedad (0-0), en el que crearon suficientes oportunidades, pero con más acierto ante la portería rival porque "hay que sumar puntos" y "refrendar las buenas sensaciones" en un partido "muy importante".



Pimienta tiene claro que el Granada también llegará "necesitado" al partido porque solo tiene un punto más que el equipo amarillo -ambos están en la zona de descenso-, y deben evitar que pueda transitar.



"Debemos tener la posesión del balón en campo rival y cuando lo perdamos, tener las líneas muy juntas para tratar de recuperarlo en esa primera presión y evitar que ellos puedan hacer transiciones", ha recalcado.



Pimienta recuerda que su equipo "compitió muy bien" en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla pese a la derrota final por 1-0, y tras ver de nuevo el partido cree que hubo dos penaltis a favor "que el árbitro no quiso ver y tampoco el VAR", así como una tarjeta roja que no le mostraron al delantero local Rafa Mir por una fricción con el defensa Mika Mármol.



De cara al choque del domingo ante el Granada, el técnico amarillo celebra que la afición grancanaria siga respondiendo pese al mal inicio de temporada, y cree que "ya se merece" que les brinden "una victoria", teniendo en cuenta que solo tres días después, el próximo miércoles, visitarán el estadio Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, que juega "otra liga".



El técnico del conjunto amarillo ha comentado que el césped "no está muy bien" pero no cree que les vaya a perjudicar, y ha reconocido que el delantero Sandro Ramírez ha sufrido unas "molestias" y le harán pruebas, pero vaticina que no le impedirán jugar el partido, al tiempo que recupera al neerlandés Daley Sinkgraven, aunque solo podría participar durante la segunda parte, según ha admitido.



Por el contrario, a la conocida baja de Alberto Moleiro por su lesión muscular se unirá la del extremo Benito Ramírez, con problemas físicos.