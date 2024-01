El European Outdoor Film Tour llega a Gran Canaria

El festival de cine de montaña más grande de Europa, el European Outdoor Film Tour, comenzará su aventura en España desde Canarias, lugar de estreno de su nueva programación, que incluye seis cortos de aventura en la naturaleza, con el deporte como seña de identidad. El European Outdoor Film Tour arrancará su gira nacional desde Tenerife, a donde viajará el 21 de enero con el estreno absoluto en España en el Teatro Guimerá de Santa Cruz, a la que seguirá su cita en Gran Canaria el 26 de enero en el Teatro Guiniguada.

El 21 de enero en Tenerife, una nueva edición del EOFT echará a andar por España, con 20 citas por delante en capitales de provincia para llevar historias de impacto, personales, narradas en primera persona a todos los rincones del país. Esta nueva edición es un terremoto de adrenalina, una gran aventura en pantalla grande con el desierto, el agua, el aire, la nieve, y las rocas como algunos de sus espectaculares platós naturales. El EOFT viaja por todo el planeta de la mano de entusiastas del deporte al aire libre, envuelto en paisajes espectaculares para conocer los rincones más salvajes del mundo, con historias únicas contadas en primera persona que viajarán a lo largo de esta temporada a 27 países del planeta en más de 550 eventos.

El festival, referencia en Europa, busca servir de inspiración a los aventureros y a los amantes del deporte al aire libre y la naturaleza, con una proyección llena de contrastes que en esta ocasión lleva rostro de mujer, con la francesa Sophie Planque como imagen de un cartel que llevará a los espectadores a viajar con ella en un impactante viaje en bicicleta por la tundra, taiga, jungla y desierto para cruzar el mundo a pedales. El corto ‘The great traverse’, de 31 minutos y de producción francesa, sirve de rostro a esta edición, con la historia de aventura en bicicleta desde Alaska a Tierra del Fuego, de norte a sur, de los protagonistas.

La fotoperiodista Sophie Planque y su compañero Jérémy Vaugeois viven una experiencia diversa y totalmente sensorial en un viaje que se convierte en un cara a cara contra la naturaleza más extrema y más impresionante, en un recorrido de punta a punta a las zonas climáticas más radicales del continente americano. Otros cinco cortos europeos, ‘Triple edge’, ‘972 breakdowns’, ‘The nine wheels’, ‘Summits in the sky’, ‘Shifting’, completan la programación de impacto de esta edición, con trabajos seleccionados entre miles de candidatos de todo el mundo.