Diego Martínez y Jagoba Arrasate comentan la acción del tercer gol del Mallorca

Con 2-2 en el marcador, el árbitro Muñiz Ruiz es llamado por el VAR. En el césped, una acción entre Jaime Mata y Muriqi, situación en la que el futbolista de la UD Las Palmas hace un gesto hacia el delantero del conjunto balear, mientras que el jugador del Mallorca según el acta "fue expulsado por realizar un gesto ofensivo haciendo una peineta, enseñando su dedo corazón".

Diego Martínez señala que "es una situación que yo no había vivido nunca y por eso necesito que me expliquen todo el proceso de la jugada y también imagino que si se ha pitado esta acción en las próximas jornadas de liga veremos más acciones similares que se pitarán".

Por su parte, Jagoba Arrasate indica que "no sabíamos qué iba a pasar, parece que Mata hace un gesto. No he visto las imágenes teníamos mucha confusión. No me había pasado en la vida una jugada así y por suerte nos ha dado la victoria".

En esa jugada, con un libre indirecto dentro del área de la UD Las Palmas llega el tanto de Mojica, gol que determina la victoria del Mallorca en el encuentro (2-3).