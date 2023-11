¿Cuál será el desenlace del caso de Jonathan Viera en la UD Las Palmas?

Tras catorce jornadas disputadas en la máxima categoría del fútbol español, la UD Las Palmas está situada en el puesto undécimo de la tabla con 18 puntos, con 10 puntos de ventaja respecto al descenso. El conjunto grancanario, inmerso en la preparación del encuentro del viernes ante el Getafe, continúa también pendiente de otra situación, la de Jonathan Viera.

El futbolista grancanario no entra en las convocatorias desde el partido ante el Villarreal, siendo titular ante el Mallorca, Valencia, Real Sociedad, Girona, Sevilla, Granada y Real Madrid. En el encuentro ante el Celta, Viera no entra en el once inicial, saltando al campo en el transcurso de la segunda mital del partido, y realizando unas declaraciones al final del partido en las que señalaba que "las etapas se acaban y creo que la mía se está acabando aquí. Cada vez queda menos. Siempre que salgo al campo intento disfrutar, disfrutar de mi campo y de mi gente en este estadio".

Una jornada más tarde, en la novena del calendario, la UD Las Palmas se enfrentó al Villarreal, y Viera se incorporó en la segunda parte. Desde ese instante, ya no ha jugado más partidos de amarillo, en los que el equipo isleño se ha enfrentado al Rayo Vallecano, Almería, Atlético de Madrid, Osasuna y Betis, pero sin el futbolista grancanario entre los 23 jugadores convocados. Tampoco estuvo convocado para el encuentro de Copa del Rey ante el Manacor.

La temporada continúa avanzando y en 48 horas hay otro partido en el Estadio Gran Canaria, ante el Getafe. Este jueves hay comparecencia de García Pimienta en la previa del encuentro de la jornada 15 en Primera División, en la que analizará la actualidad del equipo. También se acerca el mercado de invierno para los equipos de Primera División. Seguimos pendientes de conocer el desenlace de esta situación.