Carlos Herrera: "Vestido de la UD Las Palmas, más histórico el equipo de hoy no puede ser"

"Señoras, señores, me alegro, buenos días". El locutor más influyente de las mañanas en la radio de España, Carlos Herrera, empieza el programa en la Cadena COPE con el saludo habitual, y al que para empezar la semana añadió "vestido de amarillo, más histórico el equipo de hoy no puede ser". Herrera es un gran conocedor del archipiélago canario y, cuando puede, es un asiduo visitante de las islas. El comunicador de las mañanas de la Cadena COPE, es además un gran amante del fútbol. Seguidor del Real Betis Balompié y no esconde su amor y pasión por el fútbol español.

Damas y caballeros: la UD LAS PALMAS. Viva Gran Canaria!!! pic.twitter.com/C8pCrMveMP — carlos herrera (@carlosherreracr) May 18, 2020

La UD Las Palmas se fundó en 1949 y ha jugado en Primera División durante 34 temporada, en las que ha sido subcampeón de Liga, subcampeón de Copa del Rey, ha disputado varias ediciones de la Copa de la UEFA y es uno de los equipos históricos del fútbol español, ya que en una clasificación de todos los años que se lleva celebrando este deporte en España, si colocáramos a los equipos por estancia en Primera, entre los 20 primeros está el conjunto amarillo...."Hoy vestido de la UD Las Palmas, más histórico el equipo de hoy no puede ser". De esta manera empezó hoy en COPE, Carlos Herrera.

Buenos días a todos, ¡por fin es lunes! Estrenamos semana con Carlos Herrera luciendo la elástica de la

UD Las Palmas @UDLP_Oficial. Información, análisis, entretenimiento... ¿nos acompañáis hasta el mediodía? ���� https://t.co/wP9R7i3zWopic.twitter.com/HiYPqDOr0Y — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) May 18, 2020

En una jornada, en la que los equipos de Primera y Segunda División comienzan una nueva fase de entrenamientos con sesiones preparatorias grupales. Los jugadores de la UD Las Palmas, dentro de muy poco, se pondrán la camiseta del club grancanario en un partido oficial. Podría ser el 12 de junio.