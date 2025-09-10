Ale García: "El equipo está jugando muy bien, solo falta ser más eficaces arriba"

La UD Las Palmas prepara el encuentro ante la Real Sociedad B de este viernes, a las 19.30 horas, en el Estadio de Gran Canaria. En la jornada de hoy, el futbolista grancanario, Ale García, analiza la actualidad del equipo, el partido de la quinta jornada de esta temporada y su situación en el equipo amarillo.

Sobre el comienzo de temporada, Ale García señala que "el equipo está jugando muy bien, solo falta ser más eficaces arriba. Estamos tranquilos porque sé que van a llegar los resultados".

En lo personal, el jugador del conjunto grancanario indica que "estoy trabajando duro día a día, soy consciente que no he hecho absolutamente nada. Acabo de pisar el primer equipo y sé que tengo que seguir mejorando".

​​Próximo rival: Real Sociedad B

La Real Sociedad B, rival este viernes de la UD Las Palmas, ha conseguido 5 puntos, con 1 victoria (Zaragoza), 2 empates (Almería, Cádiz), y 1 derrota (Málaga). En estas primera jornadas, el conjunto vasco que ocupa el puesto 14 de la tabla ha marcado 6 tantos y encajado 6 goles.

Hani Mhaidli, Premio Internacional 2025 al mejor cirujano, realizará el saque de honor ante la Real Sociedad B

El doctor Hani Mhaidli será el encargado de realizar el saque de honor en los prolegómenos del partido que medirá a la UD Las Palmas y a la Real Sociedad B.

El merecido reconocimiento de la entidad amarilla al prestigioso cirujano afincado en Gran Canaria, desde hace cuatro décadas, llega tras ser galardonado con el Premio Internacional 2025 al mejor cirujano internacional por la Sociedad Norteamericana de Columna Vertebral, por sus contribuciones destacadas en la investigación científica, investigación clínica y por el trabajo comunitario que viene realizando en los países más subdesarrollados de África y América Latina.

Especialista de cirugía de columna vertebral por la Universidad de Johns Hopkins (USA), el doctor Hani fue pionero en la creación de la unidad del Raquis en Canarias. En 2015 fue nombrado Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria y en 2016 recibió el Can de Plata de las Ciencias del Cabildo de Gran Canaria.

Además, fue presidente de la sociedad Ibero Latino Americana de columna y presidente de la Sociedad Española de Columna Vertebral.