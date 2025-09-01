4 puntos en tres jornadas

La temporada en Segunda División ya tiene disputados los primeros 270 minutos de competición. En estas tres jornadas, la UD Las Palmas ya conoce los 3 resultados que se pueden obtener, empate, victoria y derrota, ante el Andorra, Córdoba y Málaga, respectivamente.

Es evidente que la competición es larga y que faltan 39 jornadas para conocer como quedará la clasificación y los equipos que ascienden, promocionan o descienden, pero en esta categoría hay que intentar ser lo más regulares posibles en cuanto a los resultados si finalmente se quiere lograr el objetivo de estar en la parte alta de la tabla.

Hasta el momento, tras 3 partidos, la UD Las Palmas ha jugado dos encuentros en casa, donde todavía no ha ganado, con un empate (1-1) contra el Andorra y una derrota (0-1) ante el Málaga. Fuera de casa, el equipo grancanario ha disputado un encuentro, única victoria en este arranque de campaña, (1-3) contra el Córdoba.

En definitiva, 4 puntos de 9 posibles, en los que ha marcado 4 goles y encajado 3 tantos. La diferencia en el fútbol en general, y en esta categoría en particular, la marcan las áreas. Atrás el equipo se muestra sólido y arriba tiene jugadores con talento para finalizar las jugadas, pero hay otro ingrediente en este deporte que es clave, los errores.

Esta cuestión determina los resultados en muchos partidos, sobre todo por la igualdad que existe en una categoría en la que se necesita ser regulares en los resultados durante toda la campaña para poder optar a una de las dos plazas de ascenso directo o a uno de los cuatro puestos de promoción.

Lo positivo es que el equipo tiene una idea de juego, jugadores importantes para la categoría y con mucho margen de mejora todavía. Es momento de corregir errores, buscar soluciones y pensar en el Burgos, rival de la cuarta jornada de Liga en Segunda División en esta campaña 2025-2026.