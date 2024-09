Los empresarios de Santa Catalina asegura que la zona se ha convertido en "una ciudad sin ley"

Los empresarios de la zona de Santa Catalina han alzado la voz, preocupados por la creciente presencia de personas sin hogar que duermen en los bancos del parque y sus alrededores. La gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, advirtiendo que la situación se ha vuelto insostenible y que las autoridades no están actuando con la rapidez ni la firmeza necesarias para abordar este problema

Según los comerciantes, cada vez es más frecuente ver a indigentes ocupando los bancos del parque durante la noche, en un fenómeno que va en aumento. "Se ha convertido en una ciudad sin ley, La imagen que se está dando es lamentable. Santa Catalina es una zona turística, y no podemos permitir que nuestros clientes, tanto locales como extranjeros, tengan que enfrentarse a esta realidad cada día", declaró Rodríguez en Herrera en COPE Gran Canaria: "Entendemos que es un problema social, pero necesitamos que el Ayuntamiento actúe con urgencia para proteger la imagen de la ciudad y, sobre todo, garantizar la seguridad en el área, Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad soñada, se ha convertido en barra libre para beber y dormir y ahora estamos peor que nunca"

Conflictos y violencia, un nuevo foco de preocupación

Además de la creciente ocupación de espacios públicos, los empresarios alertan de que la situación ha degenerado en episodios de violencia entre los propios indigentes. En varias ocasiones, se han reportado peleas que terminan con el lanzamiento de adoquines arrancados de la acera, lo que ha provocado la rotura de cristales en varios comercios cercanos. "Esto ya no es solo un problema de estética o imagen, es un problema de seguridad", asegura Rodríguez, "Hemos visto cómo se lanzan los adoquines unos a otros, y esos proyectiles terminan golpeando nuestras vitrinas. En varias ocasiones, los cristales de nuestras tiendas han quedado destrozados".

Los incidentes violentos no solo afectan a los comercios, sino también a los peatones y residentes de la zona. "Ya no podemos caminar tranquilos por el parque. Las peleas se están volviendo cada vez más comunes, y el miedo se está extendiendo entre los vecinos", afirmó una residente del área. "Las autoridades no hacen lo suficiente para controlar la situación. Cada vez que llamamos a la policía, tardan en llegar y, cuando lo hacen, no toman medidas definitivas".

La falta de respuesta del Ayuntamiento

La Asociación de Empresarios ha señalado que ha mantenido múltiples reuniones con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para buscar soluciones, pero hasta el momento no ha habido acciones concretas que frenen el problema. "Nos sentimos desamparados. Nos hemos reunido varias veces con los responsables municipales, pero parece que no les hacen caso o no toman en serio la gravedad de lo que estamos viviendo", denuncian los comerciantes.

La comunidad empresarial ha dejado claro que, de no tomarse medidas rápidas y eficaces, seguirán ejerciendo presión y no descartan llevar el asunto a otras instancias para buscar una solución definitiva. "Estamos cansados de esperar. El parque de Santa Catalina es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad y no podemos permitir que siga deteriorándose de esta manera", concluyeron.

Mientras tanto, la situación en Santa Catalina sigue agravándose, con un ambiente cada vez más tenso entre comerciantes, residentes y la creciente población de personas sin hogar.