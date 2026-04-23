gastronomía con isabel pérez
Vuelve el Encuentro de los Mares: el congreso gastronómico que pone en valor a los océanos
Bajo el lema "Capital Natural Azul", la VIII edición de este encuentro internacional reunirá en el norte de Tenerife, del 3 al 6 de mayo, a científicos, cocineros y entendidos del mundo marino
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
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