COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

gastronomía con isabel pérez

Vuelve el Encuentro de los Mares: el congreso gastronómico que pone en valor a los océanos

Bajo el lema "Capital Natural Azul", la VIII edición de este encuentro internacional reunirá en el norte de Tenerife, del 3 al 6 de mayo, a científicos, cocineros y entendidos del mundo marino

gastro
00:00
Descargar

Entrevista a Félix Rivadulla, subdirector de Vocento Gastronomía

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura12:36 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 23 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking